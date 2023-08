Attention danger : encore trop de vêtements pour enfants ne sont pas conformes et présentent des risques de strangulation ou de coincement (vidéo)

©Mathieu Golinvaux

”Ce petit pull, par exemple, possède des cordons qui sont trop longs et dont les extrémités sont libres. C’est interdit pour les enfants de moins de 7 ans d’avoir ce type de cordon”, détaille Etienne Mignolet, le porte-parole du SPF Économie.

Le service public fédéral vient d’effectuer une campagne de contrôle sur la sécurité des vêtements pour enfant jusque 14 ans. “Nous avons échantillonné pour cela 40 vêtements pour lesquels nous avions une suspicion de non-conformité”, précise encore le porte-parole. Il s’est avéré que 31 d’entre eux présentaient un risque grave ou élevé en termes de sécurité, on parle d’un risque de coincement, de blessure ou de strangulation.”

De manière générale, ce sont le plus souvent les cordons, trop longs ou avec des extrémités libres, qui posent problème ou des boucles qui sont trop amples. “Et donc cela peut se coincer dans des aires de jeu, dans des toboggans ou dans la porte d’un bus par exemple et donc il existe un véritable risque de blessure grave”, insiste Etienne Mignolet.

Pas de corrélation entre le prix du vêtement et le risque ou la non-conformité

Pour effectuer son contrôle, le SPF Économie a scruté le marché belge en général. Les vêtements étudiés proviennent de types de boutique différents. “Du bas prix, mais pas seulement, ajoute le membre du SPF. Il n’y a pas de corrélation entre le prix du vêtement et le risque ou la non-conformité.”

Pour les différentes problématiques, le vendeur devra soit adapter son produit si c’est possible, soit le retirer de la vente, soit même rappeler les produits qui ont déjà été vendus. “En fonction du risque évidemment”, complète le porte-parole.

guillement Un conseil est d’acheter un vêtement qui correspond à l’âge de l’enfant. Cela peut paraître évident, mais ce n’est pas toujours le cas.

À l’heure de franchir les portes d’une boutique, le SPF économie rappelle quelques règles élémentaires. “D’abord faire preuve de bon sens et avoir un œil critique, explique Etienne Mignolet. Quand on achète des vêtements et spécifiquement pour les plus petits, il faut veiller à ce que les cordons ne soient pas trop longs, qu’il n’y ait pas d’extrémité libre au niveau du cou et de la tête. Le second conseil est d’acheter un vêtement qui correspond à l’âge de l’enfant. Cela peut paraître évident, mais ce n’est pas toujours le cas. Enfin, on voit de plus en plus dans les magasins, des vêtements qui présentent des boucles de suspension. Elles sont destinées à fixer le vêtement sur le cintre, mais elles n’ont aucun intérêt pour le consommateur. Souvent, ces boucles sont trop amples et donc là, il faut absolument les couper.”

