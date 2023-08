Après le diesel, l’essence et le mazout augmentent: quelles en sont les raisons? Et les perspectives?

Le mazout de chauffage - qui contrairement aux carburants destinés au transport, répercute au jour le jour les soubresauts du marché - franchit, lui, la barre symbolique des 1 € du litre, passant à 1,015 € pour le gasoil 50S, et pour une commande de plus de 2000 litres.

Marchés tendus

De telles augmentations ont de quoi inquiéter quand on doit faire le plein de sa voiture à la pompe, où les provisions de gasoil de chauffage en prévision de l’hiver. Car ces prix vont-ils continuer à augmenter ou atteignent-ils un plafond ?

"On sent depuis juillet que les marchés boursiers sont tendus, avec une tendance à la hausse qu’on n’avait plus connue depuis trois mois, après une belle baisse des cours pétroliers", constate Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants.

Comment s’expliquent ces tensions sur les marchés, plus d’un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine qui avait eu des répercussions stratosphériques sur les prix énergétiques, avant que ceux-ci reviennent à la normale.

"Nous avons à la fois les tensions internationales qui ne sont toujours pas au beau fixe, mais surtout la reprise de l’activité économique en Inde et aux États-Unis, et dans une moindre mesure en Chine. Il y a une demande croissante de pétrole, et donc les prix s’en ressentent", commente le directeur de la Brafco, dont l’analyse est entièrement partagée par Jean-Benoît Schrans, de la Fédération Energia.

"Ajoutez-y un souhait des pays membres de l’Opep + de maintenir les prix du baril à un haut niveau", disent-ils. Sans compter un euro plutôt faible depuis quelques semaines face au dollar, monnaie des échanges pétroliers. "En Europe on s’éloigne de la récession, mais on est toujours dans une période d’inflation."

Toujours l’incertitude

Mais quelles sont les perspectives ? Les cours pétroliers vont-ils poursuivre leur marche erratique ? Ces derniers jours, ils avaient même un peu fléchi, l’activité manufacturière en Chine, premier importateur mondial de brut, s’étant contractée en juillet pour la première fois depuis trois mois, fragilisée par la faible demande à l’étranger en produits chinois.

"Pour le mois d’août, on va encore rester dans l’incertitude mais il n’est pas impossible qu’en septembre, les stocks américains soient reconstitués", estime Olivier Neirynck. Ces stocks s’étaient vidés, explique-t-il, après le déclenchement du conflit ukrainien, quand il a fallu trouver au niveau mondial d’autres sources énergétiques que le gaz et le pétrole de la Russie, gros producteur de diesel.

"On va pouvoir relancer les importations de pétrole américain qui s’étaient ralenties parce que les USA tardaient à reconstituer leurs stocks dans lesquels on avait puisé. Mais je n’ai pas de boule de cristal. Il faut garder à l’esprit que le pétrole est un produit boursier. Ce sont les boursicoteurs qui font la pluie et le beau temps. Les cours pourraient diminuer, sauf si un élément géopolitique vient à nouveau perturber l’engrenage habituel, que ce soit l’Ukraine ou le Niger qui est aussi un pays producteur, comme la Libye. Cette tension présente en Afrique n’est pas de bon augure."

