Taux des comptes épargne : plusieurs banques belges revoient leur rendement à la hausse mais…

Mais si les principales banques du pays, longtemps critiquées pour leur inaction dans un contexte marqué par l’inflation et la hausse des taux directeurs, ont donc désormais toutes fait un geste pour récompenser un peu plus encore l’épargne de leurs clients, force est de constater que ces derniers ne risquent pas d’en profiter autant qu’ils le souhaiteraient.

Car, s’il est vrai que les grandes institutions bancaires belges revoient le rendement des comptes d'épargne à la hausse, il faut également reconnaître que les plus belles offres sont assorties de sacrées conditions.

Ainsi, chez ING Belgique, l’épargne “Tempo”, dont le taux d’intérêt cumulé passe désormais de 1,40 % à 2,25 %, n’est accessible qu’aux clients qui choisissent d’économiser chaque mois un montant fixe de 500 euros maximum. Idem chez KBC et CBC où les comptes Start2Save et Start2Save4 – qui bénéficient d’un taux d’intérêt beaucoup plus élevé – ne s’adressent pas aux consommateurs qui désirent épargner plus de 500 euros par mois.

Autre facteur à prendre en considération : la durée du dépôt. Et pour cause, c’est en jouant principalement sur la prime de fidélité des comptes d'épargne que les banques revoient leur taux à la hausse. Or, elles ne sont effectives qu’un an après l’ouverture du compte épargne. Autrement dit, le consommateur ne bénéficie de son nouveau taux qu’après une “longue” attente.

Discutable mais jugée “correcte” par l’ensemble des acteurs du secteur bancaire, la hausse des taux permet toutefois aux comptes d'épargne des principales banques du pays de mieux rivaliser face aux concurrents en ligne, qui proposent plus souvent des produits de niche. Exemple évidemment avec l’épargne “Tempo Savings” d’ING (2,25 %) qui grimpe désormais sur le podium des taux les plus attractifs en Belgique, mais pas seulement…

Excepté pour les comptes d'épargne classiques, dont le taux global ne dépasse quasiment jamais 1 %, les autres placements font un bond de 0,25 % à 0,60 % pour grimper à 1,50 % de taux cumulé. De quoi leur permettre de remonter à hauteur de l’offre de la meilleure offre de la Deutsche Bank, par exemple, et de dépasser celles de bpost ou encore Crelan.