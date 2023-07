Quatre pays au top de la lutte antitabac, la Belgique peut mieux faire

Le rapport 2023 de l’Organisation mondiale de la Santé est encourageant à ce point de vue. De plus en plus nations font des efforts dans leurs politiques publiques, et de plus en plus d’hommes et femmes dans le monde sont mieux protégés contre les méfaits du tabac.

L’OMS estime que 5,6 milliards de personnes, soit 71% de la population mondiale, sont désormais protégées par au moins une politique conforme à la stratégie que prône l’organisation de Santé. C’est cinq fois plus qu’en 2007, avant que son programme MPOWER (voir ci-dessous) soit engagé.

Selon ce neuvième rapport, deux pays supplémentaires sont arrivés au niveau des meilleures pratiques: nos voisins hollandais, premier membre de l’Union européenne à avoir mis en œuvre l’ensemble des politiques de lutte antitabac, au plus haut niveau. C’est aussi le cas de Maurice, premier pays d’Afrique à atteindre ce degré d’excellence. Seuls quatre pays — Brésil, Turquie, Maurice et Pays-Bas — ont donc adopté l’ensemble des mesures antitabac préconisées par l’OMS.

La Belgique peut mieux faire

Pour huit autres pays, il ne manque qu’une politique du programme MPOWER pour qu’ils rejoignent les chefs de file de la lutte antitabac. Ce sont: l’Espagne et l’Irlande en Europe, mais aussi l’Ethiopie, l’Iran, la Jordanie, Madagascar, le Mexique, ainsi que la Nouvelle-Zelande.

Et la Belgique ? Il y a encore du pain sur la planche. Certes, notre pays se retrouve bien noté pour ce qui est du monitoring de la consommation de tabac (21% de fumeurs quotidiens dans la population en 2021), pour ses programmes de prévention ou pour le niveau de taxation des cigarettes (80%), devenues moins abordables qu’en 2012. Mais il reste des progrès à accomplir pour ce qui est du bannissement des fumeurs dans certains lieux publics, dans l’aide apportée aux fumeurs pour stopper leur consommation ou dans les campagnes médiatiques antitabac.

Selon l’OMS, les populations de 44 pays ne sont encore protégées par aucune des mesures préconisées, et 53 pays n’ont toujours pas imposé d’interdiction totale de fumer dans les établissements de santé. On ne trouve des restaurants non-fumeurs que dans environ la moitié des pays du monde.