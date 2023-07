Fin du ticket de caisse en France: en Wallonie aussi, il faudra demander son ticket papier !

Le bout de papier blanc – qui sera loin de disparaître (lire ci-contre) – ne sera plus systématiquement imprimé dans les commerces de l’Hexagone, sauf si le client le réclame.

Chaque année, 30 milliards de tickets sont imprimés chez nos voisins, selon le ministère français de l’Économie. Soit 25 millions d’arbres coupés.

Et en Belgique ? Fin 2020, une proposition de résolution du Sénat demandait aux gouvernements du pays d’interdire, d’ici la fin 2022, "l’impression et la délivrance systématique d’un ticket de caisse en papier sauf si le client a répondu favorablement à la demande de le recevoir ou pas". Et de s’orienter petit à petit vers une "interdiction totale" de l’impression, en prévoyant des alternatives numériques.

"On est nulle part"

Près de trois ans plus tard, les avancées législatives semblent pour l’instant discrètes.

Si des commerces belges proposent déjà de vous envoyer le ticket par mail (lire ci-contre), il arrive encore souvent qu’il soit imprimé, refusé et jeté directement à la caisse. Du gaspillage. Selon une étude, seuls 10% des clients le conservent une fois sortis du magasin.

"On est nulle part", réagit Jean-Philippe Ducart de Test-Achats. L’association de consommateurs soutient la fin de l’impression systématique du ticket de caisse, mais avec version papier possible. "Tout le monde n’a pas d’adresse mail, de smartphone. Et on ne peut obliger un client à activer sa 4G aux caisses pour télécharger le ticket juste pour en vérifier l’exactitude avant de quitter les lieux", notait Test-Achats en 2021.

Dans le décret déchets

Une disposition concernant le ticket de caisse verra pourtant bel et bien le jour en Wallonie cette année. Un peu passée inaperçue, elle a été intégrée au décret déchets de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

L’article 29 du décret – d’une centaine de pages – voté en mars dernier prévoit que "sans préjudice d’autres dispositions légales, dans les lieux et les espaces dédiés au commerce, tout ticket de caisse sur support en papier n’est imprimé qu’à la demande du client". Fini donc, comme en France, l’impression automatique des tickets de caisse en Wallonie.

Si l’on n’en sait pas beaucoup plus sur les modalités pratiques, le cabinet Tellier indique que la mesure n’implique pas d’obligation d’alternative numérique pour les commerçants. Et que les "autres dispositions légales" concernent les obligations TVA. "Les tickets sont par exemple obligatoires dans les hôtels et restaurants."

Des sanctions

Le cabinet ajoute: "Dès que le décret sera publié au Moniteur belge, nous demanderons aux secteurs comment ils mettent concrètement en œuvre la disposition (qui entre en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur). Si elle n’est pas mise en œuvre, des sanctions pourraient être appliquées."

La parution au Moniteur devrait encore arriver cette année, mais le cabinet ne dispose pas de date précise.

Et ailleurs ? Si à Bruxelles, le sujet serait au point mort, la Flandre, via l’OVAM (société publique flamande des déchets), "commence à travailler dessus". Par ailleurs, le Fédéral "a déjà lancé le mouvement en autorisant le ticket numérique", pointe le cabinet Tellier.