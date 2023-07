Inflation dans les supermarchés : ces aliments du quotidien qui font grimper/baisser le prix moyen du caddie

“Les principales hausses de prix enregistrées en juillet concernent les billets d’avion, l’électricité, les chambres d’hôtel, le gaz naturel, les légumes, les assurances incendie, les vacances organisées en Belgique, les restaurants et cafés, le poisson et les fruits de mer”, résume l’office belge de la statistique. “Les boissons alcoolisées et les combustibles liquides ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.”

Comme l’indique Statbel, l’évolution de l’inflation cache donc de grandes disparités entre les différents types de biens et de services disponibles en Belgique. Et le secteur alimentaire n’y fait pas exception.

“L’inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) s’élève ce mois-ci à 13,23 % contre 14,43 % le mois précédent. Cette inflation a fortement augmenté cette dernière année. En juillet de l’an dernier, ce chiffre était encore de 9,24 %”, note le service du SPF Économie.

Mais quels sont les produits alimentaires dont le coût a le plus augmenté ces derniers temps ? D’après les chiffres des autorités, le sucre est l’aliment dont le prix a bondi de façon la plus importante en un an : +30 % entre juillet 2022 et juillet 2023 ! Derrière, suivent les œufs (+25,2 %) ainsi que les pizzas et les quiches (+24,1 %).

Produit alimentaire Inflation en un an 1 Sucre +30% 2 Oeufs +25,2% 3 Pizzas et quiches +24,1% 4 Margarines et graisses végétales +22,9% 5 Poissons surgelés +22,9%

“L’inflation des huiles, du poisson, des produits laitiers, du pain et des céréales ainsi que de la viande a fortement augmenté cette dernière année”, remarque encore Statbel.

Sur du plus court terme, un autre produit du quotidien semble se démarquer tout aussi négativement. Il s’agit de la pomme de terre dont le prix a explosé de 14,9 % en un mois et 18,9 % en trois mois.

Produit alimentaire Inflation depuis 3 mois 1 Pommes de terre +18,9% 2 Margarines et graisses végétales + 6,9% 3 Légumes surgelés + 5,9% 4 Bières fortes + 5,8% 5 Chocolat + 5%

“Le groupe “alimentation et boissons non alcoolisées” est le groupe principal ayant exercé le plus gros impact positif sur l’inflation en juillet, soit 2,07 points de pourcentage”, observe l’office belge de la statistique.

Toutefois, s’il est évident que la très grande majorité des produits alimentaires ont vu leur prix grimpé en l’espace d’un an, certaines diminutions poussent à l’optimisme. Sur les trois derniers mois, plusieurs boissons, comme la bière légère (-3,3 %), le café (-3,2 %) ou encore le vin (-2,3 %) et le thé (-1,1 %), sont devenues plus accessibles. De même pour la viande de mouton (-2,7 %) et de porc (-1,2 %).