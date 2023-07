Brussels Auto Show : il y aura bien un salon au Heysel

L’opportunité était belle

Mais d’autres organisateurs se sont rués dans la brèche. En l’occurrence la société néerlandaise 402 Automotive, alléchée par le profil de l’ex-Salon de l’Auto, dont le succès avant tout commercial faisait figure d’exception en Europe, et même dans le monde, où les salons automobiles de prestige ont plutôt tendance à disparaître. Bruxelles loupait une occasion unique de jouer, enfin, sa carte internationale. Peut-on encore sauver les meubles ? Ce qui sera proposé en janvier sera assurément très différent.

L’événement sera plus court, d’abord, puisqu’il est prévu sur un seul week-end prolongé, du mercredi 17 au dimanche 21 janvier 2024, la première journée étant réservée aux professionnels, et les organisateurs annoncent qu’il n’occupera que 5 palais du Heysel. La dénomination a également changé, la Febiac ayant fait savoir, en juin dernier, que les noms “Salon de l’Auto” ou “Dreams Cars” étaient des labels déposés, et qu’ils ne souhaitaient pas être associés à tout événement organisé par des tiers. Ce sera donc… Brussels Auto Show. Enfin, le profil de 402 Automotive est très différent. Les organisateurs néerlandais sont plutôt amateurs de mécaniques rutilantes et vrombissantes, de tuning, de drift et de courses de dragsters.

Paillettes et influenceurs

Les dernières nouveautés des différentes marques ne seront donc qu’une partie (espérée) du show annoncé, de même que les technologies de propulsion innovantes sur lesquelles 402 Automotive ne veut pas faire l’impasse. L’organisateur annonce aussi la présentation de camions et de motos. Mais ce qu’il promet, c’est surtout de rencontrer au Heysel “les stars les plus cool de YouTube, les sensations de TikTok et des artistes, pilotes et idoles nationaux et internationaux renommés”. Le défilé sur le Catwalk serait la partie spectaculaire du Brussels Auto Show, qui se clôtura “chaque jour en beauté avec un DJ renommé”. Bref, dans ce coup de rajeunissement, on sera assez loin du rendez-vous commercial habituel, des visites royales et des soirées de gala en habit.

Les prix définitifs des billets ne sont pas encore annoncés sur le site internet dédié à l’événement. Les premières entrées mises en vente y sont affichées à 10€, mais les organisateurs les limitent à 5000 tickets et laissent penser que les acheteurs de dernière minute, ou sur place, doivent s’attendre à des prix de 20 à 25 euros par jour.