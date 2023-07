Panneaux photovoltaïques en Belgique : un dernier « petit rush » avant une année 2024 « qui s’annonce plus calme »

À quelques mois de l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation - moins attrayante - pour l’énergie solaire, le secteur ne croule toutefois pas sous les coups de téléphone de propriétaires pressés par le temps. « Jusqu’à la fin de l’année, les incitants sont encore nombreux. On a donc pas mal de boulot. En signant aujourd’hui, les gens veulent notamment s’assurer qu’ils bénéficieront encore du compteur qui tourne à l’envers, par exemple. Mais de là à dire qu’on connaît un rush similaire à celui de l’année passée, c’est un peu excessif », confirme Roberto Manfredi.

En comparaison avec 2022 qui avait vu les demandes exploser en raison de la hausse du coût de l’énergie, les derniers mois de l’année 2023 devraient donc être un peu plus calmes pour les installateurs de panneaux photovoltaïques. Et ce, pour plusieurs raisons. « D’une part, parce que la baisse du prix de l’électricité a incité certains propriétaires à repousser leur investissement. Et d’autre part, parce que les acteurs capables d’y répondre sont plus nombreux », analyse le cogérant de SRM Global Technology, qui souligne toutefois que l’intérêt des Belges pour l’énergie solaire reste élevé.

« Le photovoltaïque, c’est un peu comme un gâteau qui grossit chaque année », poursuit Roberto Manfredi, actif dans le milieu depuis près de 15 ans. « C’est un jeune secteur qui attire beaucoup de nouveaux investisseurs, des sociétés qui veulent en profiter mais qui n’ont pas toujours l’expérience et/ou les reins solides. Et selon les règles édictées par le législateur, on assiste dès lors à des créations d’emploi ou à des faillites. Si on veut que les propriétaires installent des panneaux solaires, et si on veut que les sociétés puissent se développer intelligemment, il faut cesser de modifier le cadre légal de notre métier. »

En attendant un signal fort des autorités, SRM Global Technology s’attend à une année 2024 compliquée. « Dans le milieu, on sait tous que ce sera une année charnière pour le photovoltaïque. De notre côté, on suppose que le téléphone sonnera un peu moins dans les premiers mois. C’est logique : les gens devront se poser pour comprendre et digérer la nouvelle législation. » Et ils devront aussi prendre le temps de la réflexion pour choisir au mieux leur future installation.

Car, si les compteurs qui tournent à l’envers ne pourront plus être installés dès janvier prochain, 2024 devrait voir les batteries se répandre peu à peu dans les maisons. « Même s’ils ont le droit de conserver leur compteur actuel jusqu’en 2030, quelques clients veulent déjà installer des onduleurs hybrides en vue des prochains changements. On voit aussi que de plus en plus de personnes s’interrogent sur les batteries, leur intérêt, leur capacité de stockage et leur prix. C’est positif car ça signifie qu’il y a une vraie démarche de leur part. » Et que le marché du photovoltaïque a encore du potentiel.