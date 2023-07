Paiement à l’étranger : quelques conseils pour éviter les frais supplémentaires

“La règle générale qui s’avère presque toujours moins chère à l’étranger est simple… Pour retirer de l’argent, vous utilisez votre carte de débit. Pour payer, vous utilisez votre carte de crédit”, résume Test-Achats.

Reste que cette règle peut toutefois varier selon les pays. Ainsi, si les paiements et les retraits d’argent ne sont pas surfacturés dans le pays de la zone euro, ce n’est pas forcément le cas pour les autres nations européennes. Exemple avec le Royaume-Uni où des frais supplémentaires sont inévitables. Et ce, peu importe la carte bancaire utilisée. Seul moyen pour diminuer ces surcoûts ? S’informer des commissions retenues par votre banque avant de partir et s’intéresser aux offres spécifiques puisque certaines institutions proposent des retraits gratuits à l’étranger.

Autre rappel de Test-Achats : “Dès que vous quittez l’Europe géographique, prenez garde aux frais que votre banque vous facturera lorsque vous utiliserez votre carte de débit. ” Très souvent, des surcoûts variables s’ajoutent aux frais fixes. Les commissions pouvant même aller du simple au triple selon les banques. À titre d’exemple, les clients de Belfius paient 5 euros par retrait et 1 % du montant retiré lorsqu’ils utilisent leur carte de crédit aux automates pourvus du logo Mastercard.

À noter que dans certains pays, y compris dans la zone euro, “certains distributeurs automatiques de billets facturent également des frais par retrait d’argent, appelés “frais de service” ”, ajoute Test-Achats.

De même qu’il est conseillé d’opter pour des banques qui sont présentes à l’étranger, les voyageurs aguerris savent qu’il est souvent préférable d’éviter l’argent liquide. D’une part, pour limiter les frais, et d’autre part, pour ne pas risquer de se faire voler sur place.

Enfin, pour ceux qui voyagent hors de la zone euro et qui souhaitent absolument conserver du liquide avec eux, ils sont également invités à changer leur argent avant de partir. Ce qui leur évitera de passer par des bureaux où les taux de change sont souvent très élevés.