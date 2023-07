Le prix moyen d’une bière à Bruxelles, dans la norme européenne ?

C’est un constat : la bière forte et la bière légère ont vu leur prix exploser respectivement de 9,3 % et 8,5 % en un an – entre juin 2022 et juin 2023 – en Belgique. Toutefois, d’après une étude récente menée par Statista, un institut statistique, s’offrir une bière à Bruxelles coûterait bien moins cher que dans de nombreuses autres capitales européennes.