Accalmie dans les prix de vente des terres agricoles wallonnes

L’an dernier, le prix de vente moyen des biens immobiliers agricoles non-bâtis, et entièrement situés en zone agricole, s’est élevé à 36 368 € à l’hectare, en Wallonie. Il s’agit d’une hausse de l’ordre 4% par rapport à l’année précédente, mais "la progression ralentit", souligne le ministre Willy Borsus, en charge de l’agriculture. En 2021, le prix moyen avait progressé de plus de 14%. Et depuis 2017, la hausse est en moyenne de 6% par an. "On verra si c’est circonstanciel ou conjoncturel", commente le ministre, qui souligne que pour la première fois, la hausse des prix de vente agricoles était en-deça d’une inflation qui, l’an dernier, dépassait les 10%.