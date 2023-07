Bientôt 150 km/h sur l’autoroute en République tchèque et en Italie

Selon Auto Plus, la République tchèque a adopté une législation permettant aux voitures de rouler à 150 km/h sur l’autoroute, au lieu des 130 km/h actuels. Cette loi sera effective dès janvier 2024, sur les tronçons les plus adaptés.

L’idée est de miser sur la responsabilité et la clairvoyance des conducteurs, comme on le fait sur certaines portions d’autoroutes en Allemagne, seul pays européen où il n’existe pas de plafond à la vitesse maximale autorisée, sans d’ailleurs que cela affecte outre mesure les statistiques de sécurité routière de notre grand voisin. Malgré une forte pression des mouvements environnementalistes, les autorités allemandes poussées dans le dos par la puissante industrie automobile du pays ont, jusqu’ici, résisté à l’abolition de ce privilège. Cela semble même faire des émules.

Sur les autoroutes à trois bandes

En Italie aussi, les positions évoluent. Selon plusieurs médias italiens, le ministre des Transports souhaiterait lui aussi qu’il soit permis de rouler à 150 km/h sur plus de 1500 kilomètres de voies rapides du pays. Ça concernerait les autoroutes comptant au moins trois bandes de circulation en plus de la bande d’arrêt d’urgence, mais aussi des radars tronçons de manière à prévenir toute velléité d’exagération dans le chef des automobilistes trop pressés. Le 150 km/h, c’est un peu un marronnier en Italie, où une telle proposition avait déjà été émise il y a plus de vingt ans, en 2003. Une loi autorisant une limitation plus élevée sur les autoroutes existe déjà. Reste à la mettre enfin en application.

Aucune uniformisation des limitations de vitesse n’est imposée en Europe, où les limitations sur l’autoroute oscillent entre 140 km/h, comme en Pologne et en Bulgarie, et 100 km/h, vitesse adoptée aux Pays-Bas en journée, entre 9h et 19h, depuis mars 2020. La plupart des pays (France, Autriche, Croatie, Danemark, Luxembourg, Grèce, Roumanie, Slovaquie, Hongrie...) ont opté pour le 130km/h maximal. Quelques-uns pour le 120 km/h, à l’instar de l’Espagne, du Portugal, de l'Irlande ou de la Belgique. Le Royaume-Uni limite à 113 km/h (70 miles) et la Suède à 110 km/h.

Dans notre petit pays, la configuration des autoroutes, hormis dans la province du Luxembourg, ne se prête guère à autoriser des vitesses élevées. La tentation était même plutôt à passer aux 100 km/h pour favoriser les économies d’énergie, mais l’idée semble pour l’heure abandonnée. En France, le 130 km/h maximum est de plus en plus réservé aux voies rapides à péage, le 110 km/h se généralisant ailleurs. Mais aucune diminution de la limitation maximale ne semble à l’ordre du jour, selon les médias français. Le passage de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires a été très impopulaire, de nombreux départements faisant marche arrière pour revenir aux 90 km/h sur les tronçons qui s’y prêtent.