Quand les supermarchés investissent dans des caddies intelligents : "Tout le monde y gagne, y compris les consommateurs"

Manager du Lidl de Bressoux, près de Liège, Joseph Wilmotte connaît très bien la technologie “Gatekeeper”. Depuis deux ans, lui et son équipe en profitent quotidiennement. "Pour nous qui travaillons sur place, c’est un gain de temps et d’énergie. Avant que le système ne soit installé, on assistait à la disparition d’une dizaine de caddies par semaine. Certains clients qui habitent dans le coin les utilisaient alors pour rapporter leurs courses jusqu’à chez eux. Ils voyaient surtout le côté pratique du chariot mais ne s’inquiétaient pas réellement des conséquences que ça pouvait avoir pour le voisinage, les autres clients ou les employés du magasin. Mais depuis 2021, ça va beaucoup mieux. Désormais, on ne doit plus faire le tour du quartier pour récupérer l’un ou l’autre caddie. Le matin notamment, c’est moins de stress pour tout le monde." Et pour l’enseigne, c’est aussi moins de dépenses…

"En effet, pour l’enseigne, disposer d’un tel système, ça constitue un réel gain financier", reconnaît Julien Wathieu, porte-parole de Lidl. "Avec cette technologie, on conserve tous les caddies sur le site, ce qui permet de dégonfler la note liée à l’achat de nouveaux chariots."

guillement La technologie "Gatekeeper" assure à nos clients qu'ils auront toujours suffisamment de caddies à disposition à l'entrée du magasin.

Même si elle fait grimper le prix initial de son caddie de 50 % environ – 150 euros contre 100 euros pour un trolley basique – et qu’elle constitue un investissement conséquent – entre 15.000 et 20.000 euros pour un supermarché de taille moyenne – dans certains cas, la technologie “Gatekeeper” reste donc rentable. Selon la société qui la commercialise, seulement 10 % des chariots qui en seraient dotés disparaissent malgré tout.

Très répandu aux États-Unis, ce système anti-vol, mis au point il y a 25 ans, conquiert de plus en plus de commerces en Belgique, principalement dans les centres-villes. Autant de détaillants convaincus par la facilité d’installation et d’entretien de l’innovation – un câble souterrain et une antenne suffisent à délimiter la zone à ne pas franchir tandis que la batterie du système mécanique ne doit être remplacée qu’une fois tous les cinq ans – mais aussi son rapport coût-bénéfice.

"Au-delà de l’aspect financier, on considère que cette technologie est aussi un vrai plus pour le voisinage et la clientèle du magasin”, explique Joseph Wilmotte. “D’une part, on évite aux citoyens d’être embêtés par des caddies stationnés devant leur porte. Et d’autre part, on assure à nos clients qu’ils auront toujours suffisamment de chariots à disposition." Et ce, même quand il y a beaucoup d’affluence, "ce qui n’était pas toujours le cas avant".

"Et puis, sur le parking, c’est aussi l’assurance pour les personnes qui viennent faire leurs courses chez nous que des chariots n’obstruent pas l’entrée et la sortie. En termes de fluidité, c’est beaucoup mieux", sourit le manager liégeois, conscient que le “Gatekeeper” apporte une crédibilité supplémentaire à son supermarché.