Essai Jeep Avenger : au volant de la voiture de l’année

Pas très sexy le sélecteur ! ©© Lorenzo Poli

Sympa, l’habitacle se distingue par son ambiance décontractée. Les espaces de rangement sont multiples et volumineux (34 litres au total). La goulotte qui court au long de la planche de bord est pratique… à condition de ne rien y oublier de précieux. Par contre, on peut regretter l’utilisation de plastiques durs jusque sur le haut de tableau, ou encore le sélecteur de vitesse peu sexy greffé à la console. Mais le plus irritant sera, pour les oreilles sensibles, l’insupportable son des clignotants ! Regrettable fantaisie qu’il importera de corriger. Le plaisant toit ouvrant panoramique est en option.

Une planche de bord originale, pratique, en rien prétentieuse ©© Lorenzo Poli

Consommation modérée

On parle d’une cinq places, mais à l’arrière de l’Avenger, l’espace aux genoux et à la tête est tout juste suffisant, et trop limité pour accueillir trois adultes sur de longues distances. D’une capacité de 355 litres, le coffre est bien dessiné, modulable avec des dossiers de siège qui se rabattent à plat, et un seuil de chargement bien bas, atout non négligeable. Selon les finitions, l’ouverture peut se faire automatiquement d’un mouvement de pied, ce qui est rare dans ce segment.

Côté technique, Jeep peut s’appuyer sur l’expertise de la plate-forme électrique du groupe Stellantis (DS3 E-Tense, Peugeot e-208, Opel Corsa-e, etc.), tout en bénéficiant des dernières avancées. Le nouveau moteur électrique (115 kW), la batterie de 54 kW plus performante et une aérodynamique soignée offrent à l’Avenger une autonomie de 400 kilomètres WLTP, assez fidèle à la réalité. On ira même au-delà en conduite urbaine, pour peu qu’on ne s’aventure pas exagérément sur l’autoroute.

Grâce au poids contenu, la consommation limitée (17 kWh/100 km lors de notre essai) est une autre des bonnes surprises que réserve l’Avenger. La possibilité de charge rapide (jusque 100 kW) qui l’équipe de série permet de regagner 240 kilomètres en 24 minutes. Sur une borne classique, la puissance est limitée à 11 kW. L’application “Jeep” permet de programmer les recharges.

En mode “pas trop dur”

Comme dans un vrai 4x4, le sélecteur de modes de conduite permet de régler l’électronique de traction sur des configurations “sable”, “boue” ou “neige”. Un “hill descender” vient aussi compléter l’attirail. Mais bien sûr, n’attendez pas de l’Avenger des capacités de franchisseur. En osant sortir du bitume, l’engin s’en tire toutefois honnêtement, grâce notamment à la souplesse de ses suspensions, peu habituelles sur un véhicule 100 % électrique.

Une silhouette bien dessinée ©© Lorenzo Poli

Cette même souplesse lui donne un roulis assez marqué en conduite plus sportive sur la route, peu aidé qu’il est par une direction trop floue mais, au final, cet amortissement “typé confort” offre au véhicule un comportement appréciable. Avec son diamètre de braquage réduit, et un poids remarquablement contenu autour de 1500 kilos, ce petit SUV électrique se révélera un compagnon urbain bien plaisant, qui méritait sans doute son titre de voiture de l’année 2023. Et pour ceux qui craignent encore l’électrique, arrivera une version essence, équipée du trois cylindres 1.2 de PSA, dans sa version de 100 ch, ce qui rendra le modèle nettement moins cher (autour de 27 000 €) mais dans la seule finition Altitude.

Ses points forts :

- Son poids léger

- Son gabarit compact

- Ses espaces de rangement

- Son look affirmé

Fiche technique

Longueur : 4,08 m

Largeur : 1,78 m

Hauteur : 1,53 m

Volume du coffre : 355 litres (1067 litres maxi)

Batterie : 54 kWh

Autonomie : 400 km

Puissance : 156 ch/115 kW

Couple : 260 Nm

Vitesse Max : 150 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,0 sec.

Consommation moyenne (WLTP) : 15,3 kWh/100km

Prix : de 38 500 € (finition Avenger) à 43 500 € (finition Summit)