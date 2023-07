Près 90 % des ventes : ces voitures qui cartonnent auprès des professionnels et des sociétés

Au cours du premier semestre 2023, il s’est immatriculé 5 898 Volvo XC40, 5 828 Dacia Sandero et 5 807 Tesla Model Y, qui composent le podium sur la période concernée. Mais les modèles doivent leur place au sommet à des clientèles bien différentes. En effet, 5 240 XC40 ont été enregistrés par des sociétés, de même que 4 916 Model Y. Cela représente 88 % et 85 % de leurs immatriculations respectives. D’autres modèles très prisés par les flottes atteignent également des chiffres similaires : les BMW X1 et Peugeot 308, 5 103 et 4 270 immatriculations respectivement dont 83 % aux professionnels. Ou encore l’Audi A3, immatriculée 3 993 fois dont 3 433 par des sociétés, soit 86 %.