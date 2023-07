Pourquoi faut-il parfois se méfier du cashback en Belgique et comment les marques en profitent

"On offre des promos exclusives mais on invite les consommateurs à ne pas changer leur profil d’achat", se défend Shopmium, une des applications de cashback les plus populaires en Belgique. "On est conscient que certaines de nos offres sont tentantes mais on demande à nos usagers de ne pas acheter pour le plaisir d’acheter. D’ailleurs, ce serait contre-productif puisque l’objectif de notre application est d’aider les consommateurs à épargner."

Toutefois, si les applications spécialisées dans le cashback (comme Shopmium ou MyShopi) remboursent leurs usagers dans les jours qui suivent leur demande grâce à une logistique spécifique, Test-Achats invite les consommateurs à ne pas se laisser aveugler par ces remises a posteriori.

"Le cashback permet au fabricant ou au vendeur de récolter d’intéressantes informations sur ses clients. Ces derniers doivent en effet renvoyer un coupon avec leurs données personnelles, et notamment leur adresse e-mail. Une marque peut ainsi se construire une base de données qualitatives. Mais aussi la monnayer à d’autres", précise la société de défense des consommateurs sur son site internet. "Et ce n’est pas tout. Normalement, les consommateurs récupèrent quelques dizaines d’euros, parfois plus d’une centaine. Mais certains oublient de rentrer la demande de remboursement, ne le font pas dans les délais impartis, voire y renoncent vu la complexité de l’opération." Des opérations surtout complexes lorsqu’elles sont menées directement par les marques.

Le conseil de Test-Achats pour ceux qui veulent malgré tout s’essayer au cashback ? "Suivez scrupuleusement toutes les étapes du processus et conservez une preuve de tout ce que vous faites."