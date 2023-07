Livreurs de colis: la fin de la loi de la jungle

Ce témoignage, et bien d’autres tout aussi accablants pour le secteur de livraisons de colis, figurait dans le livre noir publié par la FGTB-UBT en novembre 2021. Un rapport qui mettait le feu aux poudres. Dix-huit mois plus tard, après un long travail d’auditions et de concertation entre les ministres, le gouvernement belge a déposé, ce 11 juillet, un projet de loi visant à enfin réguler ce secteur économique en plein essor depuis les confinements, et qui s’est développé de manière chaotique d’un point de vue social.

Esclavage moderne

Certains n’hésitent pas à dénoncer un nouvel esclavagisme. Pour assouvir les besoins du commerce en ligne, des milliers de camionnettes sillonnent nos routes à toute allure. Les chauffeurs ne sont payés que huit heures alors qu’ils font, souvent des journées de douze, pour des tournées impossibles, six jours sur sept, imposant plus de 200 arrêts par jour. Dans ce milieu, la règle est "tu acceptes ou c’est la porte".

Dominé par quelques grosses sociétés (UPS, GLS, DHl, PostNL, etc., en concurrence avec BPost), le secteur s’articule sur des myriades de sous-traitants mis sous pressions avec leurs employés qui, "en bout de chaîne effectuent énormément de kilomètres pour peu d’argent", souligne la ministre Petra De Sutter.

Hier, en commission du parlement fédéral, la ministre responsable des entreprises publiques (dont la Poste), a détaillé le projet de loi qui doit faire passer ce secteur du Moyen Âge social au XXIe siècle. L’Union européenne doit encore se pencher sur le texte belge, et rendre un avis pour ce 24 juillet. Les débats, les auditions et le vote sont, eux, reportés après les vacances parlementaires. Mardi, le PTB a demandé de réentendre les syndicats. Un avis de l’Autorité de Protection des Données (APD) est également demandé.

Point essentiel: les nouvelles mesures devront s’appliquer à tous les livreurs, "quel que soit leur statut professionnel", salariés comme indépendants, insiste la ministre. Première injonction: toute entreprise du secteur sera tenue, avant le début de ses activités, de faire une déclaration à l’IBPT, le régulateur fédéral qui, en l’état actuel, "ignore quelles sociétés sont actives" dans la livraison de colis. Une "liste publique" de prestataires sera établie et les entreprises devront communiquer, tous les semestres, une série de données à l’IBPT : préciser les sous-traitants et fournir une liste des dépôts que, bien souvent, les inspecteurs sociaux ne connaissent pas. "Ils n’ont aucune vision permettant les contrôles", estime la ministre.

Mêmes temps de repos que les routiers

Le temps de distribution de chaque livreur devra également être enregistré, et il sera limité. La mise en route de la loi sera phasée mais, à terme, "les livreurs seront soumis aux mêmes temps de repos que pour les chauffeurs routiers", précise encore Mme De Sutter. Une application sera mise en service pour faciliter tous les enregistrements. En prévention, au sein des entreprises, un coordinateur devra sensibiliser les chauffeurs-livreurs à leurs conditions de travail, et un plan de vigilance mis en place.

Autre décision: il sera interdit de faire fournir des services postaux de distribution de colis en Belgique contre une compensation qui ne respecte pas un montant minimum horaire, calculé sur la base des barèmes sectoriels de la CP 140.03, complété par des frais de transport. Le but de la loi est d’assurer un marché concurrentiel, avec des travailleurs bien traités, et de mettre fin à la fraude et au dumping social.

Au final, la responsabilité reviendra au donneur d’ordre, par rapport à son sous-traitant, et de lourdes amendes pénales et administratives sont prévues "de manière à responsabiliser chacun". Le projet est "équilibré" se réjouit la ministre, entre ceux qui au gouvernement voulaient laisser le marché se réguler seul, et ceux qui souhaitaient un encadrement plus strict encore.