Le boom du cashback en Belgique pour économiser de l’argent : « Jusqu’à 50 euros remboursés chaque mois »

"L’intérêt des consommateurs pour nos services ne cesse de croître depuis janvier", assure Guillaume Durand, directeur de Shopmium, une société française spécialisée dans le cashback dont l’app’ gratuite comptabilise 300.000 connexions mensuelles en Belgique. "Si l’on compare les chiffres du 1er trimestre de 2023 à ceux de l’année précédente, on observe une hausse de nos nouveaux utilisateurs de l’ordre de 13%. C’est énorme."

Autre chiffre important : "En comparaison avec 2022, les demandes de remboursement du 1er trimestre sont en hausse de 23%", souligne Shopmium, dont l’application a déjà été téléchargée 750.000 fois depuis son lancement chez nous en 2018.

"Que ce soit en Belgique ou ailleurs en Europe, on sent que le cashback a le vent en poupe. À cause de l’inflation, de plus en plus de consommateurs se montrent intéressés par les promotions, peu importe qu’ils en bénéficient tout de suite à la caisse ou qu’ils doivent faire quelques démarches plus tard", analyse Guillaume Durand, qui constate une évolution des mentalités. "Aujourd’hui, ils sont plus nombreux à réclamer l’argent qui peut leur être remboursé, contrairement à ce que l’on observait avant. C’est une évolution propre à la crise que nous traversons, tout comme le fait qu’on voit désormais des gens avec des revenus supérieurs à la moyenne se tourner vers nos offres."

"Jusqu'à 50 euros par mois, en moyenne"

Dans un marché belge traditionnellement très favorable aux promotions, le cashback fait donc une jolie percée, bien aidé par la hausse des prix mais aussi par la croissance du digital. "Outre le regard des gens qui a changé au fil des mois - ceux que l’on traitait de radins sont aujourd’hui considérés comme des malins qui optimisent leur budget -, l’utilisation plus fréquente des smartphones a offert de nouvelles possibilités aux consommateurs belges. Désormais, ils savent qu’ils peuvent économiser de l’argent autrement qu’en utilisant des coupons physiques", souligne Guillaume Durand.

Reste que tous les cashbacks ne rencontrent pas le même succès auprès des internautes, comme le précise MyShopi, la plus grande plateforme de promotions en ligne de Belgique : "Ça dépend en grande partie du type de produit, de la marque et de la remise." Charge aux fabricants de se montrer suffisamment généreux et aux intermédiaires de ne pas se montrer trop gourmands pour rembourser un maximum les consommateurs… et les fidéliser.

"Quelqu’un qui optimise l’usage de notre application peut espérer économiser entre 30 et 50 euros par mois, en moyenne", estime Shopmium, qui a remboursé 315.000 euros à ses utilisateurs belges en 2022.

Présent depuis 2010 en Belgique, MyShopi - dont l’application gratuite a été téléchargée par 1,4 million d’utilisateurs - déclare avoir remboursé plus de 6,7 millions d’euros à ses utilisateurs sous forme de cashback.