Ceux qui se disent épargnés l’attribuent avant tout à la diversification de leur exploitation, et à une réorientation de leurs activités. "L’agriculteur qui ne va pas faire évoluer son exploitation va être confronté à des difficultés à l’avenir. Ils ont clairement intérêt à prendre ce virage et à s’adapter", estime Fabian Wathelet, responsable du secteur agricole wallon au sein de la banque CBC, qui, pour la cinquième année, a commandé cet observatoire agricole.

S’adapter ? Trop cher

Paradoxe, s’ils sont une large majorité à reconnaître des difficultés liées au climat, et 91% de ceux-ci à penser que ces difficultés deviendront récurrentes, moins d’un agriculteur sur deux (48%) envisage de changer ou d’adapter son type de production pour y faire face. Le coût est le principal frein au changement, mais ils sont aussi nombreux à déclarer vouloir bientôt arrêter leur activité, souligne Fabian Wathelet. Le secteur est âgé. La moyenne, parmi les 300 sondés, atteint 57,5 ans.

Les principaux défis à venir, selon les agriculteurs wallons, sont la lutte contre la sécheresse et la volatilité des prix. Ceux qui envisagent d’adapter leurs activités comptent se tourner vers une agriculture plus locale (17%) et régénérative (14%). Ils sont quand même 11 % à miser sur l’agriculture intensive, soit autant que sur le bio ou l’agriculture extensive.

"Il n’y a pas vraiment quelque chose qui ressort, on sent que l’agriculteur se cherche, ça va dans tous les sens. Les solutions claires, il n’y en a pas", commente Fabian Wathelet.

Près de 6 agriculteurs wallons sur 10 estiment quand même que les changements climatiques auront un impact sur le modèle de commercialisation actuel, et 9 sur 10 considèrent que la grande distribution et les consommateurs ont chacun leur rôle à jouer face aux défis climatiques. La grande distribution en mettant en avant les produits locaux, que le client devrait privilégier, et en ne commercialisant que des produits de saison. "On voit vraiment que l’agriculteur a une grande attente par rapport au consommateur et aux grandes surfaces", conclut le responsable de CBC.

"Financièrement, on s’y retrouve"

"Il faut privilégier le marché local", estime Mathieu Marchal.

Nichées dans la campagne du Brabant wallon, à Limelette, les installations agricoles de la famille Marchal sont modernes. Depuis quelques années, Mathieu a entrepris de déménager la ferme familiale, située au cœur du village, pour une situation plus fonctionnelle, à l’écart. Il a commencé par investir dans des hangars de production de poulets de chair, puis les étables ont suivi. La volaille (deux poulaillers de 24 000 têtes) et le lait (une centaine de vaches Holstein) constituent l’essentiel des revenus de cette exploitation mixte. Les 98 hectares de terres et de prairies servent uniquement à l’alimentation des animaux d’élevage. Le lait est fourni à la Laiterie des Ardennes mais est aussi en partie livré à un glacier du coin.

S’adapter aux sécheresses

Mathieu ne le cache pas, il se réjouit d’avoir pu diversifier ses activités, et plus encore dans ce contexte global de réchauffement climatique qui impose des adaptations. Ce sont les prairies, dit-il, qui souffrent le plus des sécheresses à répétition. "Il faut mettre des espèces plus résistances ; pour les céréales, c’est pareil. On essaie aussi de moins labourer pour préserver l’humidité du sol. On évite le labour pour le maïs depuis deux ans et ça se passe plutôt bien."

Il a donc dû adapter ses semis, tout en prenant en compte que les averses dévastatrices font, aussi, partie des soubresauts du climat. Pour le bien-être des animaux, les bâtiments ont été équipés de ventilateurs. "On gère la température et pareil pour le bétail. On a des stress thermiques, des choses dont on ne parlait pas il y a 10 ans. Les vaches, on les alimente le soir plutôt que le matin, pour que le fourrage reste plus frais."

Davantage de bien-être

Une installation photovoltaïque permet de faire face aux coûts énergétiques croissants. L’éclairage est, bien entendu, en basse consommation et le système de traite se veut plus économique. Une étude est en cours pour une unité de biométhanisation des matières organiques. Un projet qui tient particulièrement à cœur pour Mathieu, lui permettant de s’inscrire davantage dans le cercle vertueux de la durabilité.

Son évolution passe aussi par un souci croissant pour ses animaux. La ferme vient ainsi d’intégrer la filière de poulets "bien-être" portée par le géant Colruyt, qui rassemble 17 producteurs dans une coopérative. Le choix s’est porté sur des volailles à la croissante plus lente, plus résistantes. Les poussins naissent dans le bâtiment même, y bénéficient d’un éclairage naturel et de davantage d’espace. Le cheptel a été réduit de 30% par rapport aux poulets "standards" élevés précédemment. "C’est moins intensif, plus agréable également pour nous. On est plus sereins et financièrement, on s’y retrouve", souligne l’épouse de Mathieu.

"On suit toujours les cours du poulet, mais Colruyt assure un prix minimum garanti", précise ce dernier. "De toute façon, nous n’avions pas le choix. Il fallait évoluer, on ne pouvait plus concurrencer la production qui s’est accélérée dans les pays de l’Est. On doit retrouver des marchés plus locaux, et en lien avec le consommateur."