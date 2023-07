L'essence, le diesel et le mazout à leur plus haut niveau en près de trois mois ce vendredi 14 juillet 2023 (infographies)

Le prix maximum de l'essence 95 RON E5 et celui de l'essence 95 RON E10 s'établiront à 1,8310 (+0,034 euro) et 1,7890 euro le litre (+0,036). Pour l'essence 98 RON E5 et l'essence 98 RON E10, les nouveaux prix maxima sont 1,9860 (+0,033 euro) et 1,9610 euros le litre (+0,032 euro).