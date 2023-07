Un robot entièrement autonome pour livrer les courses des clients de Carrefour Belgique : “Les premiers tests sont concluants”

Directeur des innovations de Carrefour Belgique, Arnaud Lesne se montre très enthousiaste à l’évocation de son nouveau bébé. Après six mois de tests dans le Corporate Village, le centre d’affaires basé à proximité de l’aéroport de Zaventem, l’homme est persuadé que Nono, Natacha et Loulou – le surnom de ses trois automates autonomes – livreront prochainement une partie des clients de l’enseigne.

“Cela fait un peu plus d’un an que nous planchons sur cette technologie”, explique Arnaud Lesne. “Avec ces robots, nous ne cherchons pas à remplacer les plateformes de livraison (Deliveroo, Just Eat,…) mais nous souhaitons proposer une solution complémentaire et durable aux clients qui se situent à proximité d’un de nos commerces et qui veulent recevoir quelques produits d’appoint à domicile. ”

guillement Les perspectives qu’offre cette technologie sont énormes.

Dans un marché dit “last mile” qui représentait environ 150.000 livraisons en 2022 pour Carrefour, Nono, Natacha et Loulou ont donc été pensés pour amener jusqu’à 20 kg de marchandise d’un Carrefour – “plutôt des franchisés implantés dans des centres urbains dans un premier temps” – aux consommateurs situés à moins d’un kilomètre. Quelques hectomètres qui sont, pour les grandes enseignes, les plus difficiles à rentabiliser.

Totalement autonome grâce une cartographie GPS spécifique – “Il y a bien un collaborateur pour intervenir quand un problème survient mais, dans ce cas-ci, personne ne commande à distance le robot” contrairement à ce que fait Colruyt – et entièrement électrique, le livreur 2.0 de Carrefour avance au pas (à une allure qui varie entre 3,5 km/h et 7,5 km/h) et s’arrête devant les obstacles grâce à plusieurs caméras et capteurs. “Et s’il y a un accident malgré tout, nous sommes couverts par une assurance”, rassure l’enseigne française, qui collabore sur ce projet avec la start-up turque Delivers. AI.

“Sur les trois robots, deux seront utilisés quotidiennement tandis que le troisième servira de back-up en cas de problème”, précise Arnaud Lesne. “Mais depuis le début de la phase de test, soit le 13 janvier, seulement une quinzaine de bugs a été constatée au cours des 150 trajets aller-retour que nous avons réalisé. Et la plupart du temps, il s’agit de soucis mineurs, plus souvent liés à une mauvaise compréhension du système d’ouverture (avec un QR Code, NDLR) ou de fermeture du coffre par le client, par exemple. Les actes de vandalisme ? Pour l’instant, on n’en a pas été victime. À part quelques selfies, il n’y a rien de spécial à noter. Peut-être que les gens accueillent mieux les robots avec les yeux et les petits noms qu’on leur a donnés… ”

Capables de se descendre jusqu’à deux marches, rouler dans la boue et grimper des côtes mal entretenues, Nono et ses deux acolytes restent toutefois limités dans leurs aptitudes. “Pour éviter que ça ne mange trop de batterie, leur bac intérieur n’est pas réfrigéré. Et bien sûr, ils ne peuvent pas monter des escaliers ou prendre l’ascenseur”, confesse Carrefour, conscient que des améliorations peuvent encore être apportées à leurs créations.

guillement Rien ne dit que nous ne pourrons pas, un jour, atteindre notre clientèle qui vit dans un environnement semi-urbain.

“Mais pour qu’on puisse parfaire nos robots, il faut aussi qu’on les challenge et qu’on les mette en situation. C’est pourquoi nous espérons réaliser une nouvelle phase de test, à Knokke, pendant l’été”, précise le directeur des innovations. “En proposant ce service de livraison aux touristes de la Côte, nous pourrons mieux analyser les forces et les faiblesses du système, mais aussi observer comment les consommateurs perçoivent leur présence sur la route. ” Car, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, où les livreurs intelligents sont plus courants, aucun texte législatif belge n’encadre précisément l’utilisation de tels robots autonomes. “Et si le timing n’est pas bon, si nous n’avons pas le feu vert du fédéral pour tester notre robot à Knokke pendant l’été, on attendra septembre et le lancement d’une phase de test au départ du Carrefour City d’Anspach, à Bruxelles. La zone s’y prête bien. ”

Optimiste malgré les contraintes et les lenteurs administratives, Carrefour Belgique veut voir loin. Et envisage un déploiement de ses robots à Anvers d’ici la fin d’année avant d’autres tests similaires en Wallonie.

“Les perspectives qu’offre cette technologie sont énormes. En termes d’amplitude horaire, ça peut être une vraie piste de solution pour les familles qui sont en route depuis 6 heures du matin et qui ont oublié les céréales du petit-déjeuner. Vu que c’est un robot qui fait l’essentiel du travail, rien ne nous empêche de le faire bosser dès l’aube. Et puis, rien ne dit que nous ne pourrons pas, un jour, atteindre notre clientèle qui vit dans un environnement semi-urbain”, sourit Arnaud Lesne, sans pour autant fixer de date précise.