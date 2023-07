Disneyland Paris dévoile sa nouvelle offre Disneyland Pass: des abonnements annuels nettement plus chers et moins avantageux.

Ces nouveaux abonnements seront exclusivement numériques. Il faudra donc le présenter sur son smartphone pour en profiter dans le célèbre parc d’attractions de Marne-la-Vallée.

Bronze, Silver et Gold

Principal changement, cette nouvelle offre ne sera plus composée de quatre mais de trois formules :

- Pass Bronze à 289€ : 170 jours d’accès par an, parking inclus.

- Pass Silver à 499€ : 300 jours d’accès par an, parking inclus, 10 % de réduction dans les boutiques, restaurants et pour le Photopass Annuel.

- Pass Gold à 699€ : 365 jours d’accès par an, parking inclus, 15 % de réduction dans les boutiques et restaurants, Photopass Annuel et Moments de Magie en Plus inclus.

Hausse des tarifs…

Si les noms changent, les prix aussi ! Ce que l’on retient de ces Disneyland Pass, c’est l’augmentation non négligeable des prix par rapport à l’ancienne formule.

Si on fait la comparaison entre ancienne et nouvelle formule :

- Le Pass Bronze se rapporte au Discovery, mais 60 € plus cher.

- Le Pass Silver se rapporte au Magic Flex, passant de 319 € à 499 €.

- Le Pass Golden se rapporte au Pass Infinity, avec 200 € de différence, passant de 499 € à 699 €.

À noter donc que c’est la formule du Magic Plus qui passe à la trappe dans ces pass annuels version 2023.

… Et moins d’avantages

La hausse des tarifs est inversement proportionnelle aux avantages qu’offrent les nouveaux Disneyland Pass.

Par exemple, les détenteurs d’un Pass Gold n’auront plus accès à un parking VIP ou à des zones VIP spectacles, comme c’était le cas pour les possesseurs d’un Pass Infinity.

Les billets privilèges vont, eux aussi disparaître, au profit de “bons plans ponctuels”.

Il sera également fini de louer gratuitement des consignes, poussettes ou encore fauteuils pour les pass concernés.

Notons quand même que les avantages classiques propres à ce genre d’abonnements ne changent pas : parking standard toujours gratuit, pourcentages dans les restaurants et boutiques, possibilité de réserver trois entrées par personne, etc.