Hausse des commandes de pellets: pour tenter de faire une bonne affaire, il ne faut pas tarder

La crainte de la palette de pellets à 700€ de 2022

Tétanisées par l’expérience de 2022, les personnes se chauffant aux pellets gardent un œil sur l’évolution des prix. “Je n’ai pas envie de me faire avoir comme l’année passée.” Pour les pellets, le prix plancher a vraisemblablement été atteint en mai, juin. En juillet, une légère remontée se dessine.

Jeudi dernier, la demande de pellets s’est invitée à la table du couple de tenanciers de mazout Flammang, à Libramont. “On vient de se dire que les demandes sont nombreuses, pour un mois de juin, c’est rare.” Et l’entreprise a déjà reçu un mail d’un de leurs fournisseurs de pellets annonçant une hausse de 70 € la tonne de pellets.

”Jusqu’à 200 appels par jour, je ne savais pas répondre”

Chez Cédric Combustibles, en région verviétoise, on connaît assez bien le marché des granulés de bois. Suffisamment que pour anticiper le prix qu’allaient atteindre les sacs quelques mois plus tard. “Le meilleur moment pour acheter, c’était en mai”. Eux aussi, enregistrent “énormément de commandes” mais pas (encore) de razzia, “les gens sont en vacances”.

Depuis son camion, sur les routes namuroises, le patron de Plastibois est beaucoup plus relax que l’an passé au même moment. “J’étais à 200 appels par jour, je ne savais pas répondre. Rien de tout cela actuellement. Mais notre homme l’assure : “il y a des ralentissements dans le secteur du bois, les prix ne vont pas baisser. Pour lui, la clé est la diversification des sources de combustibles.

Beaucoup de volume de pellets disponible

D’habitude, il n’aime pas trop répondre à la presse. À ses yeux, c’est à la suite des premiers articles publiés à l’été passé que le marché des pellets a complètement vrillé en 2022. Mais fin de semaine passée, il a voulu prendre ce temps. Pour éviter que les clients ne paniquent. “Il y a beaucoup de volume disponible, on a tout ce qu’on veut comme marques.” Présente à Andenne, Seraing et Ciney, l’entreprise Bois Moderne connaît assez bien le marché. Et en quelques clics de pouvoir contextualiser : “on était à 495€ la palette en 2022, contre 405 €la palette actuellement.” Les commandes ont débuté en avril. “Oui, elles sont en hausse mais c’est logique, les clients anticipent un peu.”

Tous les jours, des camions en route des pays de l’Est cherchent des clients

Cette hausse ne devrait pas perturber l’approvisionnement. “La fabrication suit, on continue d’avoir des pellets des pays de l’Est. Tous les jours, j’ai des propositions d’entreprises de l’Est dont les camions sont déjà en route et cherchent des clients.”

Quelle ampleur va prendre la hausse des prix des pellets ?

Tous les acteurs contactés confirment une augmentation des prix. Rien de neuf assure-t-on du côté de chez Bois Moderne : “chaque année, ça monte en septembre mais cette année les prix d’été ont débuté plus tôt que d’habitude.” Chez Cédric Combustibles, on a comparé l’évolution des prix de vente de cette année avec ceux de l’an passé et on l’affirme : “On suit la tendance de l’année passée.”

Une analyse que ne partage pas le responsable de Bois Moderne pour qui “rien ne justifierait” une forte hausse des prix. “Si les fournisseurs font peur aux gens avec une forte hausse de prix, les gens vont arrêter et ils tueraient le marché du pellet.” Il a d’ailleurs des mots durs concernant l’augmentation de 70€ pour la tonne de pellets annoncée par un fournisseur au revendeur de Bertrix : “C’est la spéculation”.

Le prix du bois de chauffage toujours à des records

Si les pellets sont à un prix plancher, du côté du stère de bois de chauffage, c'est l'inverse: les prix continuent de plafonner. Mai avait été marqué par une baisse symbolique mais les prix devraient rester élevés encore quelques mois.