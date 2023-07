À quel point les moules de Zélande seront plus chères en Belgique en 2023

Dans la foulée de l’été dernier qui avait vu le prix du kilo augmenter de 50 % environ à la criée, les dégâts provoqués par les tempêtes de février 2022 (Dudley, Eunice et Franklin) pèsent encore très lourd sur la note finale de cette année. “Le volume de moules cultivées en 2023 ne devrait pas être beaucoup plus important que celui des mois précédents”, estime Julien Barbé, mytiliculteur dans la région de Yerseke et directeur de Barbé Mosselen. “Actuellement, les stocks ne sont pas énormes. D’après les prévisions, on ne pourra proposer qu’entre 50 % et 60 % de notre production annuelle habituelle, soit environ 30 à 35 millions de kilos de moules. ” Résultat des courses ? La demande, qui reste importante, est plus forte que l’offre… et les prix augmentent.

Dans un secteur où le prix des fruits de mer frais a explosé de 30 % en quatre ans, les plus grosses moules de Zélande – à savoir les “Super” et les “Jumbo” – coûteront donc encore un peu plus cher dans les semaines à venir. Et ce, aussi bien dans les grandes enseignes, où la hausse devrait avoisiner les 5 % par rapport aux tarifs affichés en 2022, que dans les restaurants.

“Pour nous qui faisons le choix de proposer des “Jumbo” zélandaises de toute bonne qualité à nos clients, le prix du kilo de moules a augmenté de 0,90 euro en un an”, souligne Arnaud Bertholet, le responsable des cuisines du Wagon Léo, une institution à Bastogne. “Au total, ça représente donc une hausse de près de 20 %. C’est énorme mais il faut bien que les producteurs puissent aussi s’y retrouver. ”

guillement C’est malheureux à dire, mais le traditionnel moules-frites n’est plus un plat populaire. Il est devenu un peu trop cher pour ça.

Plus chères à l’achat en raison notamment de l’envol du prix du gaz et de l’électricité “qui a doublé”, de l’augmentation des salaires et du coût de l’emballage et du transport, les moules de cette année risquent de passer un peu moins bien pour une partie des consommateurs. “Aujourd’hui, trouver un restaurateur qui propose une casserole d’un kilo de “Jumbo” à moins de 25 euros, ça tient de l’exploit”, note Arnaud Bertholet, dont les moules-frites se vendent entre 29 et 36 euros. “Ou alors, il propose un mélange avec des Danoises”, qui sont moins chères.

“C’est malheureux à dire, mais le traditionnel moules-frites n’est plus un plat populaire. Il est devenu un peu trop cher pour ça”, regrette le patron des cuisines du Wagon Léo. “Par chance, en Belgique, les clients acceptent encore de mettre un certain prix pour des plats de qualité. La seule différence, c’est qu’ils ne viennent au restaurant que deux fois sur la saison au lieu de trois par le passé. ”

Autre solution pour profiter pleinement des moules de Zélande : foncer sur les promotions des grandes enseignes. À commencer par les offres de lancement de cette semaine qui voient par exemple Delhaize ou encore Carrefour adoucir la note à l’achat d’un ou deux paquets.

La sole toujours plus chère en Belgique

À l’instar des moules, d’autres produits de la mer sont également victimes de l’inflation. Exemple le plus marquant avec la sole, dont le prix moyen de la première vente est passé de 8,3 €/kg en 2000 à 17,4 €/kg en 2022.

Autre poisson dont le prix s’emballe au fil des années, le kilo de turbot coûtait 16,3 euros l’année dernière contre 9,6 euros au début des années 2000.

En Belgique, seul le prix au kilo de la raie et du merlan reste stable, sous les 2,5 euros.