Les soldes d'été ont bien commencé, selon le Syndicat neutre pour Indépendants

Un sondage réalisé par le SNI montre que la moitié des commerçants (46 %) proposait des réductions de 30% ou plus à l'entame des soldes, un sur dix indiquant qu'il commencerait déjà avec des remises de 50%.

Selon le SNI toujours, les commerçants disposent encore de 20% ou plus en stock en ce début de période de soldes. Pour la moitié, c'est entre 20 et 40 %. Pour six commerçants sur dix interrogés, la météo a certainement eu un impact sur les ventes de ces dernières semaines.

Bien que la période plus chaude que l'on a connu au mois de juin a déjà entraîné de meilleurs chiffres de vente, selon l'organisation, de nombreux consommateurs attendent également le début des soldes.