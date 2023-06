Départ en vacances: tout savoir sur les vignettes et péages en Europe

Les paiements par péages

La France, l’Italie, le Portugal, la Grèce, la Croatie, l’Irlande et la Pologne appliquent le système de péages. Les tarifs sont très variables. En France, vous devez débourser en moyenne 7 euros pour 100 kilomètres.

S’il faut parfois encore sortir sa monnaie ou sa carte de crédit, les systèmes de paiement automatiques se multiplient. Le boîtier de télépéage (topEurop sur Touring ou Bip&Go) utilisé en France, championne du péage, est également valable sur les autoroutes et dans certains parkings équipés en Espagne et au Portugal, voire en Italie. Des destinations fort fréquentées des touristes.

En Croatie, comme en Grèce, par exemple, les tarifs des péages sont calculés en fonction des kilomètres réellement parcourus.

Vignettes

De nombreux pays ont quant à eux opté pour une vignette permettant de circuler sur leurs autoroutes. Elle est annuelle pour la Suisse. En Autriche, en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie ou en Turquie, la validité est variable. Il est fortement conseillé de commander ces vignettes – électroniques – à l’avance.

Exceptions

Dans l’Union européenne, 12 pays offrent un accès gratuit à leurs autoroutes sans contribution pécuniaire, même si certains pratiquent des exceptions : l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, Chypre, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et l’Espagne, qui a commencé à cesser de renouveler ses concessions aux gestionnaires d’autoroutes (certaines autoroutes en Espagne sont payantes).

Dans ces pays, il est parfois nécessaire de se procurer des vignettes environnementales. En France, l’écopastille Crit’Air est indispensable à Paris et dans de plus en plus de villes. Il est nécessaire d’être prévoyant. Il faut environ 10 jours pour la recevoir par la poste après commande en ligne.

En Allemagne, vous devez aussi avoir une vignette environnementale (Umweltplakette) pour circuler dans certains centres urbains : Berlin, Aix-La-Chapelle, Cologne ou Düsseldorf. Un panneau carré indique la mention “Umweltzone”.

En Espagne, aussi, certaines zones de basses émissions, nécessitent une vignette valide. (Distintivo ambiental).