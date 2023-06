Panneaux photovoltaïques: les décrochages d'onduleur doivent être compensés, selon Testachats

L'onduleur permet de convertir le courant continu issu du photovoltaïque en courant alternatif identique à celui du réseau. Le décrochage, qui amène donc une déconnexion de la production des panneaux au réseau, est souvent dû à une surtension. "Cela peut se produire par exemple lorsque trop d'installations injectent simultanément de l'électricité sur le réseau alors que les prélèvements sont faibles", précise Testachats.

Actuellement, les gestionnaires de réseau n'interviennent qu'après le décrochage, lorsque les propriétaires ont déjà perdu une partie de leur production. En outre, aucun délai d'intervention n'est spécifié et aucune indemnité n'est prévue pour les propriétaires d'installations.

Un cadre stable "absolument nécessaire" pour investir dans le photovoltaïque

Testachats demande dès lors que les gestionnaires surveillent le réseau en temps réel pour prévenir les risques de décrochage et agir sur le réseau "avant que les problèmes ne surgissent". L'idéal serait également que les futurs propriétaires puissent s'adresser à la GRD "afin de savoir si le réseau supportera leur installation, et si pas, quand cela sera le cas". L'organisation demande enfin "que des délais stricts soient prévus en cas d'intervention suite à un décrochage et que les propriétaires soient indemnisés pour la perte de production".

"Si l'on veut encourager les consommateurs à investir dans le photovoltaïque - ce qui est absolument nécessaire - il faut que ceux-ci puissent compter sur un cadre stable, or cela n'est pas le cas actuellement. Il faut que cela change", conclut la porte-parole de Testachats, Julie Frère.