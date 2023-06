Enfin, le pneu sans air commercialisé par Michelin

Composite verre-résine

En fait de pneu, il convient plutôt de parler d’un “assemblage” complexe. La structure se différencie au premier regard avec cette couronne d’ailettes fixée directement sur une jante spécifique en aluminium. Les ailettes et la ceinture qui accueille la bande de roulement sont réalisés dans le même matériau innovant, du CVR, pour composite verre-résine, constitué de milliers de fibres de verre et d’une résine thermodurcissable résistant à la chaleur. La bande de roulement, elle, emploie les mêmes ingrédients et reçoit des sculptures identiques à ceux des pneus Michelin toutes saisons. C’est la seule partie qui est appelée à s’user, et nécessitera un remplacement.

La durée de vie de ce pneu Uptis sera donc sensiblement la même que celle d’un pneu classique bien gonflé. Et c’est surtout là que se situe l’avantage de cette technologie : “dans le monde, 200 millions de pneus, soit 20 % de la production, sont poussés au rebut de manière prématurée parce qu’ils ont été utilisés sous-gonflés ou crevés”, explique Bruno De Feraudy. “12 % de la perte de durée de vie d’un pneu est liée au sous-gonflage.” En revanche, Uptis est plus lourd, de l’ordre de 25 kilos contre 17 à 18 kg pour un pneu rempli d’air. En termes de consommation, il n’est supérieur que dans la mesure où les pneumatiques sont souvent utilisés à une mauvaise pression.

Toujours à la bonne pression

Le principal atout de ce pneu increvable est donc la “constance” d’usage, puisqu’il ne se dégonfle jamais, et un gain de temps, non seulement parce qu’on évite de se retrouver en galère en bord de route, roue inutilisable, mais aussi en faisant l’économie de tous les contrôles de pression. Dans une entreprise de la taille de La Poste, si les crevaisons sont rares, les chauffeurs sont tenus de vérifier, eux-mêmes, la pression de leurs pneus une fois par mois, au moins. Et La Poste française, ce sont 50 000 véhicules utilitaires, qui parcourent 622 millions de kilomètres par an, tenait à rappeler Philippe Dorge, DGA du groupe, en charge de la branche Service-courrier-colis. “Nous avons besoin de véhicules fiables, offrant une parfaite sécurité sur la route tout en limitant notre empreinte environnementale”, dit-il.

Au volant, les postiers qui ont testé Uptis se montrent satisfaits, que ce soit sur la tenue de route, la souplesse au volant ou les performances de freinage sous la pluie. À l’intérieur de la camionnette, le bruit est sensiblement identique à celui d’un pneu classique, de même que le confort ou l’aisance quand on franchit une bordure. Le pneu n’est pour autant pas indestructible, si on aborde l’obstacle trop vite et brutalement. Le pneu est homologué pour rouler à plus de 200 km/h, soit davantage que ce que peuvent se permettre les camionnettes de La Poste, et ce modèle, unique, est conçu pour une charge maximale de 650 kg, suffisante pour les livraisons. Il ne se prête donc pas encore à tous les usages, et n’est pas adapté aux véhicules électriques. Mais il s’agit encore bien là de la première étape d’un prototype appelé à évoluer pour devenir un pneu 100 % durable et connecté avec la voiture. Les recherches futures porteront aussi sur le remplacement de la bande de roulement puisque, en l’état actuel, quand elle est usée, il faut entièrement remplacer la roue, jante comprise. Des tests sur des pneus destinés aux ambulances ou aux véhicules de police sont également envisagés.