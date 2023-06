Vacances en Europe : voici les supermarchés les moins chers et les plus chers selon votre destination

France : Leclerc, Aldi et Lidl, des valeurs sûres

Destination étrangère préférée des Belges, la France réserve peu de surprise pour les consommateurs wallons et flamands qui, habituellement, sont déjà nombreux à traverser la frontière pour faire leurs courses.

Selon UFC-Que Choisir, l’association française des consommateurs, les discounters Aldi et Lidl font partie des supermarchés les moins chers de l’Hexagone. Dans ces deux grandes enseignes, le prix du panier moyen est entre 4 % et 6 % plus faible que la moyenne nationale. Autre marque à tirer son épingle du jeu, E. Leclerc Drive offre également de belles remises sur l’ensemble de ses produits.

“Dans les enquêtes que nous réalisons régulièrement, Auchan ne figure certainement pas parmi les commerces les moins chers”, précise Grégory Caret, directeur de l’observatoire UFC-Que Choisir, dans les colonnes du quotidien “Het Nieuwsblad”.

À l’instar de Test-Achats, UFC-Que Choisir a créé une carte interactive classant les supermarchés en fonction des prix pratiqués. Une façon ludique de découvrir qu’un panier de commissions peut coûter beaucoup moins cher pour peu qu’on sorte un peu des grands axes touristiques.

Espagne : Alcampo et Supeco, les supermarchés les moins chers

Un conseil à donner à tous ceux qui se rendent en Espagne cet été ? Évitez les supermarchés en ligne Amazon et Coaliment. Dans les deux cas, vos courses vous coûteront entre 14 % et 16 % plus cher que la moyenne nationale.

À l’inverse, Alcampo et Supeco sont les deux grandes enseignes où le prix du caddie est le moins élevé. Jusqu’à 15 % moins cher que dans un magasin Aldi, par exemple.

Toutefois, dans un pays où toutes les chaînes ne sont pas présentes partout – c’est le cas de Family Cash, qui est surtout présente le long de la côte est – et où les prix pratiqués dans les centres-villes peuvent exploser, l’organisation OCU invite les consommateurs à se rendre dans plusieurs enseignes différentes pour faire de réelles économies.

Italie : Eurospin, le meilleur marché

En Italie, la bonne adresse pour faire ses courses à moindre coût n’est autre qu’Eurospin. Que ce soit pour les marques des distributeurs ou les marques nationales, la chaîne de supermarchés – qui dispose de plus de 1.000 points de vente – applique des prix jusqu’à 15 % moins élevés que la concurrence.

De leur côté, Familia Superstore et DOK font également partie des enseignes les moins chères du pays, mais force est de constater qu’elles ne sont pas présentes dans toutes les régions.

Pays-Bas : le Spar à éviter, Dirk à privilégier

C’est sans doute l’un des pays européens où le coût d’un panier moyen varie le plus d’un magasin à l’autre. Aux Pays-Bas, la différence de prix entre deux caddies identiques peut dépasser largement les 30 % !

Ainsi, s’il vaut mieux éviter le Spar, où certains produits risquent vite de crever votre budget, Dirk, une enseigne très populaire dans le pays, a tout pour séduire avec ses prix défiants toute concurrence. Seul bémol : un service un peu léger.

Allemagne : Aldi plus abordable qu’Edeka et Rewe

S’il est difficile de comparer les prix pratiqués dans les enseignes présentes en Allemagne, “Het Nieuwsblad” rappelle que le site allemand www.infranken.de réalise toutefois régulièrement une étude similaire. Résultat ? En octobre 2022, le caddie de 20 produits coûtait 61,27 euros chez Aldi Süd contre 69,39 euros chez Edeka et 74,03 euros chez Rewe.

Royaume-Uni : Lidl et Aldi, moins chers pour les petits paniers

Au Royaume-Uni, comme en France ou aux Pays-Bas, Lidl et Aldi constituent deux valeurs sûres pour les vacanciers qui souhaitent faire de (petits) achats sans exploser leur budget.

Autre option ? Asda. Inconnue sur le continent européen, l’enseigne fait le bonheur des Britanniques qui y remplissent leur (gros) caddie pour bien moins cher que chez Waitrose (-13 %) ou Ocado (-9 %).

Des comparaisons de prix plus difficiles au Portugal et en Grèce

C’est un fait : il est plus compliqué de comparer un panier de courses au Portugal et en Grèce. Et ce, car aucune association – indépendante ou de l’État – ne dispose d’une étude récente sur le sujet.

“Ici, nous n’avons pas d’aperçu du supermarché le moins cher et le plus cher”, confesse d’ailleurs le président de l’association des consommateurs grecs KEPKA, Nikolaos Tsemperlidis, au “Nieuwsblad”. “Mais le gouvernement a créé une application qui suit les prix des supermarchés sur une base hebdomadaire. ”

À l’instar de ce que propose PingPrice en Belgique, il est donc possible de comparer le prix d’une même référence dans plusieurs enseignes grecques différentes.

Au Portugal, l’organisation des consommateurs Déco Proteste ne tient, quant à elle, qu’un classement des magasins où il est également possible de faire ses emplettes en ligne. Ce qui ne représente qu’une partie des commerces.