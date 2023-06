Souvent en panne, les voitures électriques ?

Les chiffres de Touring confirment, eux, la tendance. Sur les six premiers mois de cette année, jusqu’au 16 juin, la société d’assistance a comptabilisé 12 444 interventions pour des pannes sur des véhicules électriques ou hybrides. Ce qui n’est déjà plus très loin des 16 703 pannes enregistrées sur l’ensemble de l’année précédente, suivant une courbe ascendante amorcée en 2020, reflet d’une évolution rapide du marché.

Mais "les véhicules électriques sont-ils plus sujets aux pannes ?", s’interrogeait François Bellot, soulignant que ces véhicules, du fait de leur système de régénération électrique, ne peuvent être ni tractés ni remorqués, mais doivent être emportés sur des plateaux, ce qui complique les interventions.

Un dixième des pannes

Dans les chiffres, on constate que les véhicules électrifiés représentaient 13,7% de l’ensemble des pannes en 2022, et qu’on atteint 8,34% en cette année, incomplète, pour laquelle toute comparaison est difficile, les mois d’hiver étant plus propices aux pannes. Cela peut paraître beaucoup, au regard de la faible importance dans le parc automobile belge des véhicules électriques ou hybrides, qui sont aussi plus neufs. "Pour le moment, on peut dire que le risque de pannes est équivalent aux véhicules thermiques", estime Lorenzo Stefani, le porte-parole de Touring. "Il est clair que dans ces véhicules électrifiés, il y a plus d’électronique. Les gens sont plus souvent en panique, ils nous appellent dès qu’un voyant s’allume au tableau de bord." Les patrouilleurs de Touring sont équipés d’ordinateurs permettant d’effectuer sur place des "reset" de l’électronique embarquée, comme ils sont formés, et équipés, pour intervenir sur ces véhicules dotés de batteries à haut voltage.

Selon une étude de l’organisme allemand Adac, les batteries sont, de loin, la cause majeure des pannes automobiles, que ce soit sur les voitures électriques ou thermiques d’ailleurs, sans différence notable. Et même si les électriques sont plus lourdes, elles connaissent moins de soucis de pneus que les voitures à carburant, sans doute parce que, pour le moment, elles parcourent moins de kilomètres, précise M. Stefani.

La panne… électrique, elle, survient souvent par distraction, mais plus encore avec les fortes chaleurs. Les climatisations consomment davantage d’énergie, et les températures extrêmes ont une influence sur le fonctionnement des batteries. Il vaut donc mieux stationner son véhicule électrique (voiture ou vélo, d’ailleurs) dans un endroit ombragé, conseille Touring. Trois de ses véhicules de patrouille, bientôt quatre, sont équipés de boosters permettant de recharger les batteries à plat, offrant l’autonomie suffisante pour atteindre la borne la plus proche. Ils disposent aussi de câbles car, parfois, ceux équipant les voitures se révèlent défectueux.