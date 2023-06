Fini les voitures grises, Fiat veut voir la vie en couleurs

"L’Italie est le pays des couleurs et, à partir d’aujourd’hui, les Fiat aussi", a déclaré Olivier François, directeur général et Global Chief Marketing Officer chez Stellantis. "Ce choix communique davantage aux gens les valeurs de la Nouvelle Dolce Vita et de l’ADN italien incarné par la marque. Fiat veut inspirer les gens à vivre avec optimisme et positivité et ce sera également l’une des missions de la nouvelle Fiat 600e, la voiture électrique pour les familles et les amis, qui sera présentée le 4 juillet."

Le choix sera donc à la couleur, dans la gamme actuelle, entre le Gelato white, Sicilia orange, Paprika orange, Passione red, Blu Dipinto di Blu, Italia blue, Venezia blue, Rugiada green, Foresta green, Rose gold et Cinema black, toutes nuances qui portent un nom évocateur des paysages italiens et la dolce vita.