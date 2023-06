Permis de conduire à 17 ans : la Belgique n’y est pas favorable

La volonté de nos voisins français est de permettre aux jeunes, apprentis notamment, d’accéder plus aisément au marché du travail. “En Belgique, c’est une mesure qui ne se justifie pas du tout, relève le porte-parole de Vias, Benoît Godart. “Si dans certaines régions françaises reculées, les jeunes peuvent se sentir isolés au niveau des transports, ce n’est pas le cas en Belgique”. Nos campagnes, “ce n’est pas la Creuse”, dit-il, considérant plutôt que la mesure prise en France est un “contre-feu par rapport au vent d’opposition qui souffle contre la réforme des retraites.”

”Cela va à l’encontre des recommandations de l’Union européenne et puis ce n’est pas du tout la tendance. Il n’y a pas de demande. Au contraire, les jeunes passent leur permis de plus en plus tard, généralement quand ils commencent à travailler et que l’employeur l’exige “, ajoute le porte-parole. De fait, en Belgique, on observe moins de permis obtenus à 18 ans. De 37 187 en 2007, leur nombre est passé à 29 455 en 2021. En 2022, le nombre de permis octroyés à des jeunes âgés entre 18 et 25 ans a baissé de 6,6 % par rapport à l’année précédente. Si on prend la Région bruxelloise, la tendance est encore plus sensible : 648 jeunes avaient décroché leur permis de conduire dès leurs 18 ans en 2021, alors qu’ils étaient 2299 en 2007.

Davantage de risque d’accident

Benoît Godart estime surtout que la mesure envisagée en France ne va pas d’améliorer la sécurité sur les routes, car les statistiques montrent également que “les jeunes conducteurs courent trois fois plus de risques que les autres.” En France, les associations qui se préoccupent de sécurité routière ne se montraient d’ailleurs pas très enthousiastes concernant le projet du gouvernement. Le risque d’accident est aussi l’argument principal soulevé par l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). “On sait que dans les accidents, ce qui joue un rôle c’est l’âge et l’expérience de conduite. Si on ne regarde que ce facteur risque, a priori, il n’y a pas trop de discussion à avoir sur un abaissement de l’âge du permis”, commente Belinda Demattia.

”Par rapport au risque d’accident, ouvrir la possibilité de conduire à des conducteurs plus jeunes augmente donc les risques par kilomètre parcouru surtout dans leurs premiers mois et années de conduite. Il est possible que le risque à long terme des conducteurs ayant commencé la conduite plus tôt soit finalement plus faible que le risque d’accident de ceux ayant commencé la conduite plus tard dans leur vie, mais cet effet serait, selon les auteurs, probablement lié à la personnalité et aux motivations des personnes passant leur permis tôt, par rapport à celles qui le passent plus tard. Les premiers étant motivés par la conduite, les seconds sans doute plutôt “forcés” de conduire pour les activités professionnelles.

Plutôt les transports en commun

“De plus, mettre une voiture dans les mains d’un jeune de 17 ans pourrait être contre productif au niveau de la santé et de l’écologie ; ça pourrait le freiner à utiliser un vélo, la marche ou les transports en commun alors qu’on essaie justement que les gens se tournent davantage vers d’autres moyens de transport plus doux”, ajoute la responsable de l’AWSR, qui rappelle néanmoins que, en Wallonie, un jeune peut passer l’examen théorique et déjà apprendre à conduire en filière libre, accompagné, à partir de ses 17 ans. En revanche, il ne pourra pas conduire seul avant 18 ans, ni passer l’examen pratique. Le ministre écolo Gilkinet partage aussi cet avis : “La priorité est plutôt de développer les alternatives à la voiture, avec des prix plus accessibles dans les transports en commun, une meilleure fréquence et fiabilité de ceux-ci, une connexion plus efficace entre eux et la promotion de la mobilité active et notamment le vélo.”

D’une manière générale, dans le monde, l’âge du permis de conduire est fixé à 18 ans. En Europe, seuls quatre pays ont abaissé l’âge minimum à 17 ans : la Slovaquie, l’Islande, l’Irlande et le Royaume-Uni, et on ne peut pas dire que les statistiques de sécurité routière de ces pays anglo-saxons soient catastrophiques. En Allemagne, on peut aussi passer son permis de conduire à 17 ans à condition d’avoir débuté l’apprentissage à 16 ans mais on ne peut rouler sans être accompagné qu’à 18 ans. En Australie, l’âge du permis est aussi fixé à 17 ans, et à 16 ans en Nouvelle-Zélande et dans la plupart des États-Unis d’Amérique. Dans un État rural comme le Dakota du Sud, on peut même commencer à conduire dès 14 ans.

En infraction sur nos routes

Mais attention, rappelle Benoît Godart de Vias, "l'âge européen pour le permis de conduire est à 18 ans. Ce qui signifie que les détenteurs français d'un permis à 17 ans ne pourront pas conduire en Belgique". Un projet de directive européenne, dit-il, est bien en discussion pour rendre obligatoire la possibilité d'obtenir le permis à 17 ans, "mais à la condition que le jeune conducteur soit accompagné". Et cette directive n'est pas encore approuvée. "Si la France va trop vite, il ne sera pas question d'accepter ces jeunes conducteurs sur nos routes. Ils devront rester chez eux, sinon ils pourront être verbalisés, c'est sûr et certain." Autant le savoir.