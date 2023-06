Ikea confie l’inventaire de ses stocks à des drones : « Leur travail complète celui des employés »

« Les drones savent ce que l’on est censé avoir en stock – ce qui est enregistré dans le système – mais aussi à quel place les palettes doivent se trouver. Ils vont donc se rendre à chacune des places indiquées pour prendre une photo du code-barre, noter la référence et vérifier s’il y a, ou pas, une anomalie entre ce qui est enregistré et ce qu’ils prennent en photo. Si c’est le cas, ils nous le signalent. »

Au sol, Antoine Huberland, le gérant du magasin liégeois, le premier en Wallonie à profiter de cette nouvelle technologie, admire ce ballet d’un nouveau genre. « Nous travaillons avec ces drones depuis le mois d’avril, lorsqu’il n’y a plus personne dans le bâtiment. Toutes les nuits de la semaine, de 00h30 à 5h30, et tous les dimanches, ils se baladent dans l’entrepôt pour s’assurer que chaque palette se trouve bien à sa place. » Un travail colossal qui a plusieurs objectifs.

Deux mois de travail accompli en une journée

« Pour les clients, le travail des drones garantit que le stock que nous avons en magasin correspond à celui qui est annoncé », assure Fabian Grosch, responsable logistique de la succursale d’Hognoul. « Il n’y a rien de plus irritant pour un acheteur de vérifier sur internet qu’un meuble est disponible, se déplacer et finalement se rendre compte que l’article en question n’est plus là ou pas à sa place. Grâce aux drones, on réduit ce genre d’erreur. » D’environ 6% à moins d’1%, selon les premiers retours de Gand et Zaventem.

Construits et gérés par la société suisse Variety, les nouveaux collaborateurs d’Ikea – qui se déplacent de façon autonome à l’aide de réflecteurs GPS placés dans le plafond – facilitent également la vie de leurs collègues depuis leur arrivée, assure Antoine Huberland. « Pour les employés, c’est un coup de pouce bienvenu puisque l’inventaire réalisé la nuit leur permet d’économiser du temps et de l’énergie pendant la journée. » Ce que confirme Fabian Grosch. « Notre personnel ne peut pas faire ce que les drones font. Voler à 7 mètres de haut pour s’assurer qu’une palette se trouve au bon endroit, c’est impossible pour nous. Au mieux, on travaille en prenant des photos au sol et en les agrandissant pour vérifier que chaque code-barre correspond bien, mais ça reste fastidieux. Pour donner un point de comparaison, les drones passent au peigne fin nos 7.000 places de stockage en un dimanche alors que le personnel avait besoin de deux mois pour réaliser la même tâche. Et puis, soyons honnête, réaliser l’inventaire n’est pas forcément la partie du travail que les employés préfèrent. »

Très résistants, un peu plus rapides qu’un transpalette – il vole à un peu plus de 10 km/h – et parfois même porteurs de solutions lorsqu’ils détectent un problème, les drones d’Ikea impressionnent. « Mais ils ne vont pas prendre la place des employés », souligne le gérant du magasin liégeois. « Ce qu’ils accomplissent est complémentaire à nos tâches quotidiennes et répondent à des besoins très précis, comme vérifier des codes-barres à 7 mètres de hauteur. Nos collaborateurs l’ont d’ailleurs bien compris puisqu’ils n’ont jamais été réellement inquiets à l’annonce de leur arrivée. Au contraire, ils étaient plutôt curieux et ravis de voir que la société évolue d’un point de vue technique. »

Dupliquée à Anderlecht et Arlon d’ici octobre 2023, la technologie d’Hognoul ne déçoit visiblement pas ses utilisateurs - « À part un atterrissage d’urgence en raison d’un capteur encrassé par de la poussière, il n’y a rien à redire » - et devrait même s’étendre dans d’autres commerces similaires à l’avenir.

« Tout a été pensé pour réduire les risques au maximum »

C’est un des principaux avantages des drones utilisés par Ikea : ils fonctionnent de façon totalement autonome. Une fois leur tâche configurée, ils n’ont besoin de personne pour être guidés.

« Personne ne se trouve dans le bâtiment pour surveiller ce qu’ils font », confirme Antoine Huberland, le gérant du magasin Ikea d’Hognoul. « Les drones connaissent leur boulot et s’arrangent pour accomplir leur travail de manière la plus efficace possible. »

De même qu’elle ne craint pas les pépins mécaniques - « Les drones que nous utilisons sont très spécifiques : ils n’ont rien à voir avec ce que l’on trouve sur le marché puisqu’ils sont capables de voler très longtemps et de prendre des photos très précises » -, Ikea assure tout faire pour éviter la moindre mauvaise surprise dans ses entrepôts.

« La sécurité est un élément clé. Placer des batteries et des chargeurs dans de tels lieux de stockages nécessite toute notre attention. Notre société s’impose d’ailleurs des règles de distance entre les chargeurs et toute sorte de matériaux inflammables. Les contraintes sont strictes et toujours validées par les responsables de la sécurité et nos assurances. Et puis, on peut compter sur la société Verity qui offre un support important puisqu’elle nous aide à prévenir tout problème éventuel. Depuis la Suisse, elle détecte lorsqu’une batterie ne se charge pas de façon optimale, par exemple. »

Bref, Ikea l'assure : « Tout a été pensé pour réduire les risques au maximum. »