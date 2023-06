Rafale, un coup de vent chez Renault

Signe du destin, les tourments du ciel se sont eux aussi invités à la cérémonie, retardant durant 45 minutes la présentation du nouveau fleuron d’une marque française qui, il faut bien le dire, s’est jusqu’ici cassé les dents quand elle se donnait des ambitions dans la catégorie supérieure du marché automobile.

Reprendre de l’altitude

”Je crois que nous avons cette fois toutes les cartes en mains pour faire reprendre de l’altitude à la marque Renault et de faire un tour de piste sur le sommet des marchés”, a affirmé dans un élan métaphorique le patron du groupe, Lucas de Meo, fier du redressement effectué sous sa direction durant les trois années passées. Le positionnement du modèle dans un créneau porteur, celui des SUV coupé de grande taille, sera espère-t-il un atout.

Alors que la reconquête du segment C, l’une des priorités du plan stratégique Renaulution, a progressé dit-il avec les succès de Mégane E-Tech 100 % electric, de l’Arkana et de l’Austral, celle du segment D amorcée sous l’angle familial avec le Nouvel Espace s’annonce plus ardue, comme le défi du haut de gamme.

Dans l’air du temps

Le SUV Rafale est le premier véhicule de série entièrement dessiné selon le nouveau langage visuel initié depuis l’arrivée de Gilles Vidal à la tête du Design Renault. Il se veut à l’avant-garde peut permettre au nouveau modèle de rester attractif tout au long de son cycle de vie, explique la marque. Il pourra aussi compter sur quelques innovations, comme son toit panoramique visuellement inventif, une connectivité à la pointe et des motorisations hybrides “dans l’air du temps”.

Renault mise aussi sur une connectivité "à la pointe" ©Renault

Le Rafale sera d’abord commercialisé, au printemps 2024, avec l’actuel moteur E-Tech full hybrid de 200 ch. Une version poussée à 300 ch et “dédiée au plaisir de conduire” sera développée, et proposée avec un moteur électrique supplémentaire qui rendre 4x4 le nouveau modèle. Après “avoir remis la marque dans le jeu, au cœur du marché global […] on franchit une étape, celle de reconnecter Renault avec ses rêves”, résumait Lucas de Meo, dans une ultime envolée lyrique.