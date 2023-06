Sport et alimentation : que valent les barres de céréales vendues dans les supermarchés ?

”Pendant longtemps, on le pensait car des études ont démontré qu’il y avait une corrélation franche entre le taux de sucre dans le sang, qui est le carburant de l’effort, et la performance. Quand le taux de sucre diminuait, la performance déclinait. Toutefois, depuis peu, certains experts remettent en cause cette ancienne représentation”, explique Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef des magazines “Zatopek” et “Sport&Vie”. “Actuellement, il est donc difficile de donner une réponse définitive quant à l’intérêt des barres de céréales. Mais ce que l’on peut dire, c’est que, si l’on est dans le cadre d’un effort, manger une barre de céréales va apporter du sucre qui sera tout de suite utilisé par le corps. Ce n’est donc pas pénalisant. Est-ce que ça apporte un avantage pour autant ? Je n’en suis pas sûr.”

Pas “pénalisantes” à défaut d’être extrêmement bénéfiques, les barres de céréales sont-elles à éviter pour autant ? Là encore, tout est dans la nuance.

”Les références ne manquent pas sur le marché. Et si l’on scanne la liste des ingrédients utilisés pour chaque produit, on se rend compte qu’il y a du bon et du moins bon dans les rayons”, résume Manon Liégeois, diététicienne dans la région de Verviers et triathlète à ses heures perdues. “Par exemple, certaines barres de céréales vont être composées en majorité de flocons d’avoine, ce qui est plutôt positif. Mais à l’inverse, on va aussi s’apercevoir que d’autres marques proposent prioritairement du sucre ou du fructose. Ce qui n’est évidemment pas top pour la santé.”

“Avaler du vide à moins d’un euro”

Mais s’il est déconseillé d’ingurgiter des barres de céréales à jeun et d’en faire un aliment de consommation quotidienne – “Pourquoi ? Parce qu’on va envoyer du sucre dans le sang qui ne sera pas utilisé et qui va provoquer une poussée d’insuline, ce qui fait le lit du diabète”, explique Gilles Goetghebuer -, il existe donc quelques exceptions, plus saines mais souvent (un peu) plus chères.

“Bien souvent, les grandes compagnies qui dominent le marché privilégient l’image ou le volume à la qualité des ingrédients qu’ils utilisent”, estime Denis Hecq, dirigeant de Trôbon, une société namuroise spécialisée dans la nutrition sportive. “Pour la majorité des initiatives locales, c’est l’inverse : elles s’intéressent avant tout à la valeur nutritive et au goût afin de fidéliser les consommateurs et pérenniser leur marque. Dans ce contexte, le prix peut être un bon indicateur. Une barre de céréales vendues moins d’un euro, ce n’est pas possible. Ou alors il s’agit de riz soufflé et on avale du vide.”

”Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que l’on n’est jamais rassasié avec une barre seule. Avec cet en-cas, il faut manger un fruit frais à côté de ça et, éventuellement, boire un café ou un thé afin d’en faire une collation importante”, souligne encore Manon Liégeois. “Et si vous avez le temps, plutôt qu’une barre de céréales, préférez un gros bol avec deux ou trois fruits découpés et ajoutez-y un produit laitier sans sucre ajouté et des noix, des amendes ou des noisettes”, poursuit la diététicienne. “De cette façon, vous apporterez les protéines et les bonnes graisses nécessaires à une récupération optimale.”

Des alternatives locales en Wallonie

En Wallonie, si la plupart des barres de céréales vendues dans les supermarchés sont commercialisées par de grandes marques internationales, quelques initiatives locales – comme Kalisana ou Wild&Run – pointent le bout du nez dans les magasins spécialisés. Exemple avec Trôbon, une entreprise créée en 2018 et basée à Fernelmont.

À la tête de la marque namuroise depuis l’automne 2022, Denis Hecq crée désormais les en-cas qu’il aurait aimé manger pendant ses longs trails. “Avec le recul, je pense que j’ai dû avaler pas mal de produits pas très sains ou pas très intéressants d’un point de vue nutritif”, reconnaît le quadragénaire. “C’est pourquoi je travaille aujourd’hui à proposer des articles qui sont à la fois bons pour l’organisme mais aussi bios, sans arôme artificiel et sans colorant.”

Devenu le premier consommateur de sa propre marque, Denis Hecq espère pérenniser celle-ci au plus vite. “En plus des quatre nouvelles saveurs qui s’ajoutent aux trois barres de céréales historiques de Trôbon, j’ai donc aussi imaginé de nouvelles gammes” comme les pâtes de fruits, les nougats et les barres protéinées. Objectifs ? “Toucher un plus large public” mais aussi répondre plus précisément aux besoins de chacun avant, pendant et après l’effort.

Obligées de se démarquer d’une concurrence internationale omniprésente dans les grandes enseignes, les initiatives wallonnes en matière de nutrition sportive misent donc beaucoup sur la qualité de leurs produits mais aussi sur leur proximité avec les clients. “C’est ce qui explique que nous privilégions les petits magasins”, assure Denis Hecq. “Même si nous espérons vendre 100.000 barres de céréales par an d’ici peu, notre but n’est pas de faire du volume au détriment de la rentabilité ou de notre indépendance. Nous ne voulons pas qu’une grande chaîne de supermarchés nous impose quoi que ce soit. Évidemment, c’est un choix qui demande plus de travail mais on ne le regrette pas.”