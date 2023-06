Vague de chaleur : les Belges se ruent encore plus sur les climatiseurs “grâce à la baisse du prix de l’énergie”

“Chez nous, excepté quelques ventilateurs, tout s’est vendu en l’espace de quelques jours seulement”, assure Ly Socheata, responsable d’exploitation d’Electro Dépôt à Wavre. “Depuis la semaine passée, nos rayons sont pris d’assaut. Les gens veulent se rafraîchir à tout prix. La demande est tellement importante qu’on était même en rupture de stock pour certains types de climatiseurs. ”

Autre enseigne, même tendance : Vandenborre observe “un net regain d’intérêt” pour les appareils d’air conditionné. “L’année passée, le consommateur avait délaissé ces modèles au profit des ventilateurs, moins onéreux”, se rappelle Corinne Nollet, responsable des achats. “Mais cet été, c’est tout l’inverse : les gens n’hésitent plus à s’offrir un bon climatiseur. ” Ce qui a changé ? “La baisse du prix de l’énergie”, dont l’électricité.

“En 2022, les clients craignaient surtout que l’emploi d’un climatiseur ne fasse exploser leur facture d’électricité. Beaucoup d’entre eux hésitaient à sauter le pas et préféraient se rabattre sur un produit moins énergivore, comme un ventilateur”, précise encore Corinne Nollet.

Les éco-chèques pour diminuer la facture

Aujourd’hui rassurés sur le coût au quotidien d’un airco – entre 1,5 et 2 euros pour 4 heures d’utilisation – en pleine canicule, les Belges délieraient donc plus facilement encore les cordons de la bourse pour rafraîchir durablement leurs pièces de vie. Et ce, d’autant plus que la période s’y prête tout particulièrement…

En effet, au-delà du fait que “les Belges hésitent rarement à payer un peu plus cher pour leur bien-être”, le directeur de la communication de Krëfel estime que la précocité de l’actuelle vague de chaleur a un impact sur certaines ventes. “C’est une coïncidence mais les premières grosses températures de l’année arrivent en même temps que les éco-chèques. Dans les magasins, les clients profitent donc logiquement de l’occasion pour s’offrir des aircos un peu plus haut de gamme, un peu plus chers mais aussi un peu plus efficaces d’un point énergétique”, souligne Frédéric Berghmans. “Pour peu que l’appareil réponde au minimum à la classe énergétique A +, il y a donc moyen de faire quelques belles économies. ”

Contrairement aux purificateurs d’air dont les ventes n’explosent pas, les climatiseurs risquent donc de continuer à séduire les Belges durant l’été. Surtout si les températures continuent d’approcher – voire de dépasser – les 30°C, comme c’est le cas depuis une semaine.