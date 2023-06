Changement de fiscalité en juillet: des voitures de société de plus en plus coûteuses

En cause: la percée des voitures de société hybrides et électriques, dont les prix catalogue médian s’élèvent respectivement à 51 558 et 59 020 €, soit pas loin du double des simples motorisations essence (prix médian de 29 128 €) et bien plus cher que les diesels (36 948 €). Malgré cet écart, alors que le diesel représentait encore plus de 60% de l’ensemble des voitures de société en 2019, sa part a chuté à 17,13% seulement début 2023, dans l’échantillon de Partena. Derrière l’essence, les hybrides y sont désormais la deuxième motorisation la plus répandue dans les flottes d’entreprise avec 30,89%. Les pures électriques dépassent aussi le diesel.

Inégalité hommes/femmes

"La combinaison du prix catalogue plus élevé des voitures électriques et hybride/essence ainsi que l’augmentation de leur nombre constitue le principal challenge budgétaire pour les employeurs", souligne Wim Demey, chez Partena Professional. Notons que la notion de genre est aussi significative. Dans l’échantillon, le prix catalogue médian des voitures de société dévolues aux femmes, à 31 620 €, est moins élevé que celui de leurs collègues masculins (37 405 €).

Soulignons aussi que, malgré la montée en flèche des électriques et des hybrides, le niveau médian d’émissions de CO2 des voitures de société reste assez élevé: 109 grammes/km, soit davantage qu’en 2020 (on était à 106 g/km), du fait du désintérêt croissant pour les voitures diesels et de la prépondérance, désormais, des motorisations essence, moins polluantes mais plus gourmandes en carburant.

Rush avant le 1er juillet 2023

Cette évolution des flottes de société est fortement dictée par des considérations financières. Depuis le 1er janvier de cette année, la déductibilité fiscale des carburants fossiles est limitée à 50%, et un nouveau cap sera franchi au 1er juillet, quand la déductibilité maximale pour l’achat d’un véhicule rechargeable "plug-in hybride" commandé après cette date va passer à 75% pour l’année fiscale 2025, puis 50% en 2026, pour tomber progressivement à zéro deux ans plus tard.

Ce changement explique en grande partie la hausse des immatriculations de voitures plug-in et électriques ces derniers mois. Même si c’est la date du bon de commande ou de conclusion du contrat de leasing qui est prise en compte par le fisc, et non la date de livraison du véhicule (qui pour certains modèles peut se faire attendre longtemps), le management fleet des sociétés a anticipé le changement dans leur plan de renouvellement des flottes.

L’impact est évident: sur les cinq premiers mois de 2023, les immatriculations de voitures électriques atteignent 22% chez les clients professionnels et celles des hybrides rechargeables 25,6%, selon les chiffres de la Febiac sur le marché du neuf en Belgique. La part des motorisations classiques est tombée à 35,4% pour l’essence et à 12,3% pour le diesel, alors que les particuliers achètent encore 68% d’essence.

Cotisation CO² cinq fois plus élevée

En 2028, donc, les voitures à moteur thermique achetées entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2026 (y compris les plug-in hybrides) ne bénéficieront plus d’aucun avantage fiscal. Il en sera de même pour toutes les voitures qui ne sont pas "zéro émission" commandées à partir du 1er janvier 2026 déjà. Seules les voitures entièrement électriques conserveront une déductibilité (90%) durant un certain temps. Ces changements valent aussi pour les voitures d’occasion.

Un autre facteur est la cotisation patronale de solidarité CO2 dont doivent s’acquitter les employeurs pour les voitures qu’ils mettent à disposition de leurs travailleurs. Elle aussi va augmenter au 1er juillet 2023, le montant (résultant d’un calcul prenant en compte le type de motorisation) étant multiplié par un facteur de 2,25. Puis ce facteur passera à 2,75 en 2025, jusqu’à une cotisation multipliée par 5,5 en 2027, par rapport à ce qui est payé aujourd’hui pour l’achat d’un véhicule plug-in hybride. Ce qui "va encore accentuer la place des véhicules électriques parmi la flotte des voitures de société", estime Anne Ghysels, chez Partena Professional. Les voitures électriques échappent à cette augmentation en juillet. Elles continueront à se voir appliquer la cotisation CO2 minimale, mais celle-ci passera à 23,41 € au 1er janvier 2025.