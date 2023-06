Le TEC en route vers le "tout électrique"

Si elle n’a pas encore retrouvé la fréquentation de 2019 — celle d’avant la crise du Covid -la société a néanmoins redressé la barre, franchissant en octobre la barre du million de clients. La fréquentation totale des lignes est remontée de 25% pour atteindre 125 millions de voyageurs transportés, encore loin des 151 millions atteints en 2019. L’espoir est bien "de revenir à ces chiffres-là", même si dans l’intervalle, les habitudes de vie ont évolué, avec notamment la pérennisation du télétravail.

Les moyens de ses ambitions

Moins de recettes, mais des coûts en augmentation en lien avec l’inflation ou la hausse des prix de l’énergie: si le chiffre d’affaires du TEC s’est redressé à 100 millions d’euros (on était à 118 millions en 2019), son résultat en 2022 se traduit par un déficit financier de 11,75 millions, que les bénéfices engrangés antérieurement n’ont qu’en partie compensé: la perte reportée est de 3,4 millions.

L’entreprise de transport en commun, sous l’impulsion de son tout frais administrateur général, ne manque toutefois pas d’ambition, "afin que dans les prochaines années la plupart des Wallons fassent le choix du TEC", plutôt que de la voiture, plaide Jean-Michel Soors, invoquant "l’urgence climatique". Pour autant "qu’on nous donne les moyens de nos ambitions", dit-il, alors que la négociation du contrat de service public 2024-2029 est en cours.

L’électrification de la flotte n’est qu’un axe. "Demain nous allons investir dans la flotte électrique essentiellement". Ce sera un changement progressif, à mesure du renouvellement des bus diesels. Mais cela nécessitera une formation du personnel, une modification de l’exploitation et pas mal d’investissements, notamment pour les pantographes de recharge. A Liège, un tout nouveau dépôt "zéro émission" sera dédié aux bus électriques.

Le TEC mise fortement sur le transfert modal, et attend un coup de pouce des communes pour promouvoir les modes actifs de déplacement, pour ramener un maximum de clients vers les lignes structurantes d’un réseau express qui "est un succès". Le redéploiement complet des lignes est également dans l’axe de mire de plusieurs régions, en commençant par Gembloux, dès le mois d’août, en parallèle de l’introduction du "transport à la demande", tel que cela a été testé en 2021 à Louvain-La-Neuve. Ce sont des lignes "virtuelles" et des véhicules de petite capacité (8 places) que le client pourra solliciter, au tarif de 2,10 €, via l’application dédiée du TEC, dans les cas de figure ou le service classique de bus ne suffit pas. Une petite révolution du transport, en soi.