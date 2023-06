Le ministre Dermagne pour une baisse des coûts des paiements électroniques à 0,02 euro

Selon le vice-Premier ministre PS et ministre de l'Économie, la tendance actuelle indique que de plus en plus de consommateurs optent pour le paiement électronique, dont l'utilisation est en constante et forte augmentation.

Cette tendance croissante au paiement électronique peut s'expliquer par son gain de popularité chez les consommateurs, par l'obligation faite aux commerçants d'accepter ce type de paiement mais aussi par la diminution du nombre de distributeurs de billets, a-t-il indiqué.

"L'augmentation des transactions électroniques effectuées par le consommateur est importante. Elle a permis d'augmenter les profits et les marges des banques", a souligné M. Dermagne.

Mais selon lui, cette baisse des coûts qui profite aux banques 'doit aussi pouvoir être répercutée auprès des commerçants, en particulier des petits indépendants".

Il estime que les coûts supportés par les commerçants, obligés d'accepter les paiements électroniques, reste une préoccupation majeure.

"On ne peut plus se retrancher derrière le fait qu'il y a moins de transactions électroniques en Belgique qu'ailleurs. Ce temps est révolu. Aux Pays-Bas, le plafond est fixé à 0,02 euro. Je souhaite qu'il en soit de même en Belgique, où le plafond est actuellement pratiquement trois fois plus haut, puisque qu'il atteint 0,056 euro", a encore indiqué le ministre de l'Économie.