Péage routier en Belgique: moins de camions, mais plus de recettes

Source Viapass

Alors que 41,1 millions de camions avaient traversé au moins une fois le pays pendant la sixième année de fonctionnement (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022), 40,28 millions de camions ont été détectés lors de la période écoulée. Une baisse qui se manifestait surtout à partir de l’automne 2022. Prix de l’énergie qui ont explosé, taux d’inflation records, chute de la consommation et ralentissement économique, la crise s’est faite sentir, les conséquences de la guerre en Ukraine succédant à celles du coronavirus.

Inquiétude dans les rangs du secteur

"Le secteur du transport routier n’a pas été épargné. Les gestionnaires de flotte ont dû faire face non seulement à la hausse des prix de l’énergie et des coûts salariaux, mais également à une baisse des commandes de leurs clients. Ce dernier point s’est traduit par une diminution du nombre de kilomètres parcourus sur nos routes", relève Johan Schoups, l’administrateur général de Viapass, à l’occasion du rapport annuel.

Si les recettes du prélèvement kilométrique ont néanmoins augmenté de 2%, c’est parce que les tarifs ont été adaptés à l’indice des prix à la consommation. Mais "la hausse enregistrée est inférieure à celle de l’index, ce qui signifie une diminution nette des distances parcourues par les camions sur les routes à péage", relève Viapass. "Cette baisse représente une réduction de 85 millions de kilomètres payants, soit 1,5%. Si l’on compare les chiffres du second semestre 2022 à ceux de la même période de 2021, ce recul atteint même les 2,6%. Cette situation suscite de vives inquiétudes dans les rangs des transporteurs."

86,2% de camions aux normes Euro 6

En Belgique, les camions paient par kilomètre parcouru sur les routes à péage en fonction de trois facteurs: la région dans laquelle la route est située (543,8 millions d’euros de recettes sont réalisées en Flandre), la masse maximale autorisée (MMA) et la norme d’émission Euro du poids lourd. Johan Schoups parle à ce propos de succès: "Seulement 3,2% des camions n’appartiennent pas aux 2 catégories d’émission les plus propres, à savoir Euro 5 et Euro 6 (86,2% pour cette dernière). En même temps, la répartition parmi les tailles des véhicules pour le transport de marchandises sur la route reste stable, car la quote-part de péage des camions de la classe de poids la plus élevée, avec une MMA de plus de 32 tonnes, s’élève à nouveau à 91%."

Le rapport entre le nombre de camions étrangers et belges n’a pas non plus changé au cours des deux dernières années: 52,4% des camions étaient belges. Ce sont néanmoins les camions qui traversent nos frontières qui engendrent le plus de recettes (53,6%). Avec une part autour de 10% chacun, les poids lourd polonais et hollandais sont ceux qui contribuent le plus aux prélèvements en Belgique, loin devant les allemands ou français (autour de 3 à 4%).