Assurances RC familiale : laquelle est le plus intéressante ?

Mais quelles sont les RC familiales les plus intéressantes, non seulement au niveau de la prime mais de la couverture d’assurance proposée ? Afin d’éclairer le choix du consommateur, le gouvernement fédéral a demandé à la FSMA, déjà en charge d’autres outils du site www.wikifin.be, de mettre en ligne un comparateur de ce produit d’assurance. Il existe déjà sur wikifin un simulateur de comptes d’épargne et un comparateur de comptes à vue, qui connaissent tous deux un joli succès avec plus de 650 000 visites chacun. Pour les assurances, le choix s’est porté sur la RC familiale "produit simple mais populaire, qui met bien en évidence l’intérêt de posséder une telle assurance", commente Jean-Paul Servais, qui se souvient avec un sourire avoir fait connaissance de la RC familiale de ses parents après avoir, enfant, piétinné le coûteux train Marklin d’un copain.

L’incendie suivra

Après le comparateur de RC familiales, mis en ligne dès ce mercredi 7 juin, pareil outil sera développé pour les polices d’assurance incendie, dont la portée de la couverture a montré toute son importance lors des inondations de juillet 2021. Un secteur plus complexe, qui passera sans doute par une simplification des contrats afin de les rendre plus facilement comparables, ajoute le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, venu présenter la réalisation aux côtés de la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand.

La FSMA a passé un accord avec Assuralia, si bien que ce sont les contrats de 10 compagnies d’assurances, "correspondant à la toute grosse majorité des assureurs" qui sont soumis au comparateur RC familiale. L’accès est relativement simple: il suffit d’encoder des informations sur la composition du ménage, l’âge, le souhait ou pas d’opter pour une assurance protection juridique.

L’aperçu des produits d’assurance disponibles sur le marché est présenté par ordre alphabétique, mais les filtres permettent de classer les résultats en fonction du montant des primes, d’affiner la recherche selon l’existence ou non d’une franchise, d’une couverture étendue au monde entier ou à des dégâts insolites, comme par exemple la chute d’un drone. On peut aussi comparer deux ou trois produits entre eux. "Les informations seront mises à jour à chaque fois qu’il y a du changement dans les polices d’assurance", ajoute Jean-Paul Servais, fier de souligner que la Belgique est l’unique pays en Europe à proposer un tel comparateur qui ne vienne pas du privé.