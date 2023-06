Mignonne à craquer: la Fiat Topolino fait son retour

La première Topolino, en 1936.

Le style y gagne, les économies d’échelle – permettant d’intervertir les composants avant et arrière – ayant visiblement pris moins de place dans le cahier des charges. Côté technique, Fiat parle bien d’un "quadricycle" électrique, une "voiture sans permis" si vous préférez. La partie technique devrait donc être identique à celle de l’Ami, et faire de cette Topolino l’alliée des centres villes ensoleillés et des bords de mer.