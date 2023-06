600 millions accordés aux GRD pour la transition énergétique

À cela s’ajoutent les coûts additionnels liés à la transition énergétique, à l’augmentation des productions d’électricité renouvelables ou à l’utilisation accrue des voitures électriques ou des pompes à chaleur. Tenant compte de ces enjeux futurs, la Cwape prévoit des investissements supplémentaires des GRD à hauteur de 330 millions pour l’électricité et de 220 millions pour le gaz. Soit un total de 600 millions pour la période allant de 2025 à 2029.

On se souvient que le seul Ores réclamait près d’un milliard en prévision de ces investissements dans la transition. Mais sur une période plus longue, précise le président de la Cwape. Ores intégrait aussi l’équipement futur en compteurs communicants, ce qui n’est pas le cas ici, or cet investissement là (au rythme de 150 à 200 000 compteurs par an, avec un objectif obligatoire de 80% d’équipement d’ici 2030) se chiffre aussi en centaines de millions. "Nos scénarios nous semblent plus réalistes", souligne Thierry Collado, directeur. "C’est une trajectoire plus prudente mais raisonnable." La Cwape a toutefois prévu un mécanisme de révision possible de ces coûts de transition, au cas où son scénario déraperait.