Impôts 2023 : voici les communes de Wallonie où la taxe additionnelle est la plus faible/importante

“En vertu du principe d’autonomie communale, chaque commune a le droit d’opter pour le taux d’imposition additionnel qu’elle souhaite, et de modifier ce taux à chaque exercice budgétaire”, poursuit l’UVCW. Autrement dit, ce taux peut donc varier d’une entité à l’autre.

Pour 2023, en Wallonie, le taux additionnel moyen à l’IPP – qui est l’une des principales rentrées fiscales des communes belges avec les centimes additionnels au précompte immobilier – est de 7,9 %. En comparaison, ce taux moyen atteint 7,2 % en Flandre et 6,2 % à Bruxelles-Capitale.

Et plus localement ? Des disparités au moins aussi importantes existent également.

5,7 %, la taxe communale la plus faible en Wallonie

Parmi les 26 communes du sud du pays où la taxe additionnelle est inférieure à 7 %, deux localités tirent leur épingle du jeu : Braine-L’Alleud et Waterloo. Et pour cause, la taxe appliquée dans ces entités, à savoir 5,7 %, est la plus faible de Wallonie. Lasne, leur voisine, complète le podium avec une taxe de 5,8 %.

Avec un taux moyen de 7,41 % pour les additionnels à l’impôt physique, le Brabant wallon est d’ailleurs la province wallonne la plus “souple” envers ses habitants, juste devant le Luxembourg (7,42 %) et Namur (7,91 %).

À l’inverse, le Hainaut est la province wallonne où la moyenne des taxes communales additionnelles (8,32 %) est la plus élevée. Pas étonnant dès lors que l’on y retrouve quelques-unes des entités belges où les habitants participent le plus au financement de la sécurité et de la propreté locale, entre autres.

Ainsi, bien qu’aucune commune du sud du pays n’ait dépassé le taux maximum recommandé par le Ministre des Pouvoirs locaux, elles sont 28 à s’y être adossées. Dont 18, principalement situées en Wallonie picarde, appartiennent à la province du Hainaut.

Reste que Mouscron, Hélécine, Dinant, Faimes, Havelange ou encore Vielsalm ne sont pas les communes belges qui appliquent les plus fortes taxes en 2023. Et pour cause, en Flandre-Occidentale, les autorités de Messines ont décidé d’imposer leurs habitants à hauteur de 9 %.

Taxes communales : trois localités flamandes à 0 %

Ne pas être imposé par sa commune, est-ce possible ? Oui, surtout si l’on vit à la Côte belge.

D’après les chiffres compilés par les trois régions du pays, seules trois communes belges ont décidé de ne pas fixer de taux additionnels en 2023. Il s’agit de La Panne, Coxyde et… Knokke-Heist, soit trois des entités les plus riches du Royaume.