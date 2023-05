Ces applications belges qui vous permettent d’économiser directement de l’argent sur votre budget courses

Supermarchés en Belgique : PingPrice, le meilleur comparateur de prix

Parce que la Belgique est un petit marché, il existe (très) peu de bons comparateurs de prix en ligne couvrant l’offre des supermarchés du pays. Toutefois, une application tire son épingle du jeu : PingPrice.

Créée pendant la crise sanitaire par un consultant en project management, l’app, dont l’idée était dans les cartons depuis quelques années, invite les consommateurs à scanner le QR Code des produits qu’ils achètent afin de connaître le meilleur prix aux alentours.

“Entre les promos et les adaptations de prix, on est submergé d’informations lorsqu’on fait ses courses. Et on s’y perd d’autant plus facilement que les grandes enseignes ne sont pas toujours très transparentes. Pour moi, l’important était donc de fournir un outil facile que tout le monde pourra utiliser dans les rayons afin de s’assurer de faire le choix le plus économique possible”, explique Christophe Echement, le papa de PingPrice, déjà connu pour avoir lancé Belate.be, le site web qui offrait l’opportunité de se faire rembourser lorsqu’un train arrivait en retard. “En clair, je veux aider les consommateurs à faire un choix conscient, basé sur le prix réel des produits. ”

Dans l’application, près de 850.000 articles sont recensés. “Et environ 75 % du marché belge est analysé”, assure Christophe Echement. Colruyt, Carrefour, Cora, Delhaize, Albert Heijn : les tarifs pratiqués par presque tous les grands distributeurs sont analysés. Seuls manquent à l’appel Aldi et Lidl, dont les prix ne sont pas référencés sur leur site web, ce qui empêche toute comparaison.

“Colruyt affiche souvent les prix les plus intéressants, mais ce n’est pas systématique”, assure le créateur de PingPrice, dont le travail est principalement rémunéré par les marques, avides de connaître les prix auxquels leur(s) produit(s) se vendent. “Il arrive que certains magasins ne réagissent pas tout de suite aux promos des concurrents directs. Dans certains cas, il vaut donc mieux faire ses courses dans d’autres commerces."

Rapide, fiable et gratuite, l’application constitue une excellente base pour faire des économies. Et la version 2.0, prévue pour la fin du mois de juin, devrait continuer de convaincre de nouveaux utilisateurs. “D’ici quelques semaines, on ajoutera de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on offrira la possibilité à chacun de se constituer un panier personnel dont le prix sera recalculé au jour le jour pour chaque supermarché. ” Autre nouveauté annoncée : la possibilité de créer des notifications spécifiques sur des produits très précis afin d’avertir les utilisateurs de nouvelles ristournes.

En mai 2023, entre 5.000 et 10.000 utilisateurs se connectent quotidiennement à PingPrice.

MOSC pour connaître l’historique des prix… et savoir quand acheter

Dans le même ordre d’idée que PingPrice, MOSC compile les tarifs pratiqués dans le secteur non-alimentaire depuis 2020. Objectif ? Indiquer l’historique des prix des articles souhaités et aider les utilisateurs à comprendre si, oui ou non, c’est le bon moment pour acheter.

“Ne payez plus trop cher pour un article en raison d’un mauvais timing et évitez les “fausses” promotions en consultant un historique des fluctuations de prix avant d’acheter en ligne n’importe quel article”, détaille l’application sur les plateformes de téléchargement en ligne.

D’Amazon à Zalando en passant par Krefel, MediaMarkt, Coolblue, Vandenborre ou encore Decathlon, Brico et IKEA, MOSC balaie très large, jusqu’à 1.000 e-shops. Et en plus de ne pas se limiter pas aux sites belges, il propose également de comparer vos préférences avec d’autres références similaires.

Concrètement, dès qu’il a rempli son panier virtuel avec les articles dont il souhaite suivre l’évolution des prix, l’utilisateur reçoit une notification pour tout changement de tarif. De quoi gagner du temps également.

Seul bémol : MOSC, dans sa version gratuite, ne permet d’ajouter que cinq produits dans son panier virtuel. Au-delà, il faudra débourser 6,99 euros par trimestre.