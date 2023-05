Supermarchés : pourquoi il est moins cher de faire ses courses dans ces villes de Wallonie

Ainsi, après avoir sillonné les cinq provinces du sud du pays et visité deux grandes enseignes différentes – une première dite “premium” et une seconde qui a fait des prix bas son principal argument de vente – force est de constater qu’un même panier coûte moins cher dans les supermarchés situés à proximité immédiate de la frontière, comme Arlon. À l’inverse, faire ses courses dans les grandes surfaces implantées dans le centre de la Région apparaît souvent moins intéressant.

Mais si des disparités existent bien entre provinces, un autre constat s’impose : les différences de prix sur un caddie identique au sein d’une même enseigne restent minimes. Moins de deux euros maximum sur un ticket de caisse dont le montant avoisine les 50 euros.

L’importance de la localisation

S’il n’y a pas réellement d’intérêt à traverser la Wallonie pour gagner quelques centimes, une question se pose toutefois : pourquoi certains magasins, au sein d’un même enseigne, affichent des prix différents pour un produit similaire ?

Produits sélectionnés dans un magasin à "prix bas" Arlon Verviers Wavre Tournai Jambes Kinder Country (141 g) 2,23€ 2,23€ 2,34€ 2,23€ 2,23€ Spa Rein (6 x 1L) 4,59€ 4,59€ 4,59€ 4,32€ 4,32€ Barilla - Penne rigata n.73 (500 g) 2,29€ 2,29€ 2,29€ 2,29€ 2,29€ Kellog's Special K au chocolat au lait (550 g) 5,66€ 5,66€ 6,49€ 5,66€ 5,66€ Ristorante - Pizza 4 fromages 2,79€ 2,79€ 2,79€ 2,79€ 2,79€ Pur Natur - Yaourt Nature Bio (500 g) 1,79€ 1,99€ 2,09€ 1,79€ 1,79€ Frites allumettes airfryer McCain (600 g) 3,59€ 3,59€ 3,59€ 3,89€ 3,89€ Dentifrice Signal système blancheur (75 ml) 1,39€ 1,39€ 1,39€ 1,39€ 1,39€ Jambon Herta supérieur nature (3 tranches - 100 g) 2,59€ 2,59€ 2,59€ 2,59€ 2,59€ Gel toilette WC Net / Javel / Ocean Fresh (75 cl) 2,99€ 2,99€ 2,99€ 2,99€ 2,99€ Anco farine pâtisserie intégrale (1 kg) 2,25€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ Coca-Cola Regular Original Taste (1 x 1L) 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,89€ Soupe tomate Royco (4 x 17 g) 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,89€ Mayonnaise aux oeufs Devos & Lemmens (550 ml) 2,19€ 2,19€ 2,19€ 2,19€ 2,19€ Planta - Margarine à tartiner (500 g) 2,49€ 2,49€ 2,49€ 2,49€ 2,49€ Mikado au chocolat au lait (75 g) 1,59€ 1,59€ 1,59€ 1,59€ 1,59€ Nutella B-Ready (132 g) 2,29€ 3,19€ 3,19€ 3,19€ 3,19€ Boursin ail & fines herbes (80 g) 2,19€ 2,19€ 2,19€ 2,19€ 2,19€ Total 46,69€ 47,79€ 48,83€ 47,62€ 47,62€

“De nombreux facteurs interviennent dans la hausse ou la baisse des prix affichés en rayons. Il y a les tarifs négociés avec les producteurs, qui varient d’un distributeur à l’autre, mais il y a surtout la localisation même des supermarchés”, résume Christophe Echement, le patron de PingPrice, une application qui compare près de 850 000 références vendues en Belgique. “Pour faire simple, les prix baissent principalement dans les zones où la concurrence est la plus forte” comme aux frontières françaises et allemandes où les articles du quotidien sont souvent moins chers mais aussi “dans les agglomérations où les supermarchés sont très proches les uns des autres”.

Produits sélectionnés dans un magasin "premium" Arlon Verviers Wavre Tournai Jambes Kinder Country (141 g) 2,39€ 2,39€ 2,39€ 2,39€ 2,39€ Spa Reine (6 x 1L) 4,59€ 4,59€ 4,59€ 4,59€ 4,74€ Barilla - Penne rigate n.73 (500 g) 2,39€ 2,39€ 2,39€ 2,45€ 2,39€ Kellog's Special K au chocolat au lait (550 g) 6,69€ 6,69€ 6,69€ 6,69€ 6,69€ Ristorante - Pizza 4 fromages 2,79€ 2,79€ 2,79€ 2,79€ 2,79€ Pur Natur - Yaourt Nature Bio (500 g) 2,09€ 2,09€ 2,09€ 2,19€ 2,09€ Dentifrice Signal système blancheur (75 ml) 1,59€ 1,59€ 1,59€ 1,59€ 1,59€ Jambon Herta supérieur nature (3 tranches - 100 g) 2,69€ 2,69€ 2,69€ 2,69€ 2,69€ Gel toilette WC Net / Javel / Ocean Fresh (75 cl) 2,99€ 2,99€ 2,99€ 2,99€ 2,99€ Anco farine pâtisserie intégrale (1 kg) 2,25€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ Coca-Cola Regular Original Taste (1 x 1L) 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,90€ 1,89€ Soupe tomate Royco (4 x 17 g) 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,89€ 1,89€ Mayonnaise aux oeufs Devos & Lemmens (550 ml) 2,19€ 2,19€ 2,19€ 2,25€ 2,19€ Mikado au chocolat au lait (75 g) 2,15€ 2,15€ 2,15€ 2,15€ 2,15€ Nutella B-Ready (132 g) 2,59€ 2,59€ 2,59€ 2,59€ 2,59€ Boursin ail & fines herbes (150 g) 3,29€ 3,29€ 3,29€ 3,29€ 3,29€ Total 44,46€ 44,46€ 44,46€ 44,69€ 44,61€

Pour peu qu’ils n’habitent pas à proximité des pays voisins, les consommateurs wallons doivent donc surtout viser les grands pôles économiques pour faire quelques économies. Ou même carrément se rendre en Flandre. “Le problème en Wallonie, c’est que la concurrence n’est pas toujours suffisamment forte”, estime Christophe Echement. “Ce qui fait que Colruyt est souvent le moins cher chez nous, c’est qu’elle parvient à adapter ses tarifs en fonction des promos de ses rivaux. Malheureusement, de ce côté-ci du pays, l’enseigne est trop rarement bousculée et ses prix se collent souvent à ceux de Delhaize ou Carrefour. Par contre, en Flandre, Albert Heijn et, dans une moindre mesure, Jumbo mènent la vie dure aux grands noms de la distribution. C’est ce qui explique que les prix pratiqués de l’autre côté de la frontière linguistique soient en moyenne 7 % moins chers. ”

Franchisés : “Jusqu’à 5 % de plus”

En attendant qu’un acteur plus local, comme Intermarché, vienne jouer les trouble-fêtes et relancer la guerre des prix en Wallonie, garder à l’œil deux autres spécificités du marché permet toutefois de faire des économies dans chaque région. D’une part, et c’est logique, les promos occasionnelles. Et d’autre part, le statut du magasin.

Car, c’est un fait, les commerces franchisés – qui ne doivent appliquer aucun plafond sur les tarifs affichés – sont généralement plus chers que les surfaces intégrées. “Jusqu’à 5 % ”, estime un commercial à la tête d’une supérette. Ce que confirme Christophe Echement de PingPrice. “Grâce à l’application, on se rend compte que des articles dont on n’a pas toujours besoin coûtent par exemple jusqu’à 2 euros de plus dans une petite surface du centre-ville que dans une grande surface située à proximité. Tout ça parce que l’offre est différente” et que les coûts le sont également.

“Faire la guerre des prix, c’est souvent plus compliqué pour les franchisés. S’ils le font, c’est au cas par cas et parce qu’ils souhaitent vraiment mener une action promotionnelle qui leur est propre”, reconnaît Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour. “Si les prix fixés par les indépendants sont un peu plus élevés que ceux des hypermarchés, c’est notamment parce qu’ils ont des charges supplémentaires. Leurs heures d’ouverture sont presque toujours plus importantes, par exemple. Ils sont également accessibles le dimanche. Et il y a aussi le personnel et la location/construction de leur bâtiment qu’il faut pouvoir payer. Bref, ils proposent un service un peu différent” et ça a un coût. Un de plus.

Des politiques de prix trop rarement locales

Parce que la Belgique reste un petit marché, nombreuses sont les grandes enseignes à appliquer la même politique de prix partout dans le pays. C’est le cas des hypermarchés “premium” Delhaize et Carrefour mais aussi des hard-discounters Aldi et Lidl. Seules exceptions : les magasins franchisés de la marque au lion (comme Proxy et Shop&Go) et de Carrefour (Express et Market), mais surtout Colruyt, dont les prix varient en fonction de plusieurs facteurs locaux.

“Il n’y a pas un périmètre d’action standard qui a été établi par le groupe pour réagir à tel ou tel concurrent”, confie Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. “Ce qui fait qu’un de nos magasins s’adapte à la concurrence et pas un autre tient à la distance entre deux supermarchés de notre groupe mais aussi à l’environnement concurrentiel général, la taille des autres grandes surfaces, leur assortiment, leurs promotions. On prend également en compte le domicile de nos clients, leurs magasins de référence… Bref, c’est une somme de détails qui nous pousse à agir plutôt ici que là. ” Et qui explique aussi pourquoi il est parfois compliqué pour une grande surface de savoir quand et où adapter ses prix, même en Wallonie.