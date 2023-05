Supermarchés : la France et l’Allemagne, moins chers que la Belgique… mais pas pour ces produits

Ainsi, en France, l’alimentation sèche serait jusqu’à 44,36 % moins cher qu’en Belgique, selon l’enquête. Autres différences notables : les produits laitiers (-33,81 %), les brioches (-30,83 %), les boissons (-28,88 %) ou encore les articles d’entretien (-27,06 %) et de soins du corps (-22,76 %) sont bien plus accessibles outre-Quiévrain.

Également connu pour être moins onéreux, le marché allemand est en effet bien plus abordable que son voisin belge en ce qui concerne l’alimentation sèche (-20,66 %), les soins du corps (-20,52 %) et les boissons (-13,56 %).

Ce qui explique ces grandes différences de prix ? L’étroitesse du marché belge où les prix et les conditions d’achat sont moins favorables, la progression plus rapide des coûts salariaux mais aussi les taxes et les accises, plus importants chez nous. Autant de freins à la compétitivité des supermarchés nationaux qui ont donc poussé trois Belges sur dix à traverser la frontière, toutes les six semaines en moyenne, en 2022.

La Belgique parfois plus économique

Mais si, comme l’assure Test-Achats, les frontaliers belges peuvent économiser jusqu’à 19 % sur un panier composé de marques internationales, force est de constater aussi que l’offre étrangère n’est pas toujours la plus économique. Exemple avec les Pays-Bas où seules les boissons sont un peu moins chères (-5,03 %) qu’en Belgique. Pour le reste, tout (ou presque) y est plus onéreux. C’est le cas des produits d’entretien (+11,83 %), des vins (+16,43 %) mais aussi et surtout des articles de soins (+43,45 %).

©EdA

Et pour certains articles très précis, comme la mayonnaise ou la pâte à tartiner, les prix affichés dans les supermarchés belges sont même imbattables, souligne l’organisation des consommateurs. Ainsi, la viande serait 8 % plus chère en moyenne en France, 23 % aux Pays-Bas, 26 % au Grand-Duché et 38 % en Allemagne.

L’année passée, les Belges ont dépensé 543 millions d’euros dans les supermarchés étrangers, estime la Fédération de l’industrie alimentaire belge.

(*) Gondola Academy et Daltix ont comparé les prix de 2.605 articles identiques dans différentes enseignes présentes en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas