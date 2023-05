La Renault 5 sur le court en finition Roland-Garros

Des symboles emblématiques.

La teinte extérieure est relevée de quelques attributs spécifiques comme les Croix de Saint-André, symbole emblématique du stade Roland-Garros, sur les grilles latérales. Et un logo rétroéclairé de Roland-Garros qui remplace l’iconique chiffre 5 qui y était apposé.

Tout ca vous plaît ? Eh bien bonne nouvelle, vous pourrez bientôt l’acheter. Ou du moins, un modèle qui s’en inspire fortement puisque Renault le confirme d’ores et déjà: une version Roland-Garros de la R5 électrique de série sera révélée en 2024 !

Renault après Peugeot

Dans l’histoire récente automobile, le nom de Roland-Garros était étroitement lié à Peugeot, le constructeur au Lion étant lié au tournoi parisien, dont il a été le partenaire privilégié durant 38 éditions, de 1984 à 2021. Donnant naissance à quelques-unes des plus belles séries spéciales de la marque, dont les inénarrables 205 Cabrio et 206 CC. Voir le nom de Roland-Garros sur une Renault aura donc une saveur étrange, bien que la marque au losange soit partenaire de l’événement depuis l’an dernier déjà. Au total, Renault met à disposition du tournoi une flotte de 185 véhicules composée notamment de 90 Mégane E-Tech électriques, 30 Austral hybrides et 20 nouveaux Espace hybrides.