Optimiste pour l’année 2023, IKEA promet des baisses de prix “dans quelques mois”

En plus d’investir un milliard en France et deux milliards aux États-Unis, Jesper Brodin, patron de la holding Ingka – qui regroupe la plupart des magasins IKEA dans le monde et représente plus de 90 % de son chiffre d’affaires total – a en effet confirmé à plusieurs reprises vouloir augmenter le pouvoir d’achat de ses clients. Une baisse des prix “n’est pas seulement notre prédiction, mais également notre mission”, a-t-il notamment déclaré la semaine dernière.

Des fluctuations et incertitudes le long de la chaîne d’approvisionnement persistent mais “dans quelques mois nous devrions pouvoir en être là où nous en étions avant la pandémie”, selon le dirigeant d’Ingka. Résultats des courses ? “Certains de nos coûts baissent”, ce qui devrait profiter aux clients d’IKEA, promet Jesper Brodin.

Avec cette annonce, le géant suédois – qui est devenu “une entreprise omnicanal” avec la vente en ligne qui complète l’offre en magasin – espère ainsi rassurer ses clients qui avaient vu le montant de leur ticket de caisse augmenter de 9 % en moyenne depuis décembre 2021.

En 2022, le volume des ventes de meubles avait diminué de 14,1 % en Belgique, selon un rapport diffusé par Fedustria. “Les prix élevés de l’énergie et des matières premières, ainsi que la hausse rapide des coûts salariaux due à l’accélération de l’inflation, pèsent sur l’activité économique. En outre, la crise énergétique, qui n’a pas encore été totalement conjurée, a entraîné une crise de la compétitivité. Du côté de la demande, les consommateurs restent prudents quant à l’achat de biens de consommation durables tels que les meubles, et la conjoncture de la construction n’est pas non plus favorable”, soulignait alors la Fédération belge de l’industrie textile, du bois et de l’ameublement.