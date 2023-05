Sécurité alimentaire en Belgique : l’Afsca invite les consommateurs à ne plus manger ces produits vendus par Aldi

La consommation en baisse de 6 % en un an : ces produits que les Belges achètent moins à cause de l'inflation

En raison de l’inflation, les Belges font plus attention à ce qu'ils achètent. Entre février 2022 et février 2023, la consommation globale a ainsi chuté de 6 % dans le pays. Mais quels sont les articles sur lesquels les consommateurs font le plus d’efforts ? Tentative de réponse grâce aux chiffres de Statbel.